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Takip isteğinden nikah masasına: Sıla Türkoğlu evlilik sorularını yanıtladı

İtalya'da aldığı romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile katıldığı düğünde ne zaman nikah masasına oturacaklarına dair soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, hayranlarının merakla beklediği düğün tarihiyle ilgili ilk kez konuştu.

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Takip isteğinden nikah masasına: Sıla Türkoğlu evlilik sorularını yanıtladı

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu, bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile katıldığı organizasyonda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.

İTALYA'DAKİ ROMANTİK TEKLİF SONRASI İLK SİNYAL

Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın dünyaca ünlü Como Gölü'nde romantik bir evlenme teklifi alan ve bu teklife "evet" yanıtını vererek nişanlılık sürecine giren güzel oyuncu, hayranlarının sabırsızlıkla beklediği nikah sorusuna açıklık getirdi. Çiftin uyumu gözlerden kaçmazken, ne zaman evleneceklerine dair yöneltilen soruya Sıla Türkoğlu içtenlikle cevap verdi.

Türkoğlu, "İçimize ne zaman sinecekse o zaman yapacağız. İkimiz için de doğru zaman ne zamansa o zaman olsun" şeklinde konuştu.

Takip isteğinden nikah masasına: Sıla Türkoğlu evlilik sorularını yanıtladı-3

ATA AYYILDIZ KİMDİR?
Sıla Türkoğlu'nun nişanlısı Ata Ayyıldız, İstanbul merkezli bir girişimci ve iş insanıdır. Kahve, çikolata ve kahvaltı konseptli butik işletmelerin sahibi olan Ayyıldız, aynı zamanda dijital sektörde faaliyet göstererek etkileyici pazarlama (influencer marketing) alanında çalışmalar yürüten bir ajansın kuruculuğunu üstlenmektedir.

Takip isteğinden nikah masasına: Sıla Türkoğlu evlilik sorularını yanıtladı-4

KAHVECİDE BAŞLAYAN AŞK HİKAYESİ NASIL GELİŞTİ?

Çiftin tanışma hikayesi ise Ata Ayyıldız'ın sahibi olduğu kafede başladı. Sıla Türkoğlu, konuk olduğu bir programda bu romantik süreci ilk kez detaylarıyla anlatmıştı.

Takip isteğinden nikah masasına: Sıla Türkoğlu evlilik sorularını yanıtladı-5

Ünlü oyuncu, ikilinin bir araya geliş sürecini şu ifadelerle dile getirmişti:

"Ata'yla biz iki sene önce... Tesadüf işte. Ben onun dükkanına sürekli gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı var. İki sene önce de bir arkadaş grubumla gittiğinde kendisi geldi masaya. Orada tanıştık biz. Başka işler de yapıyor bir yandan, dijital işler, reklamlar vs. 'Network olsun diye' beni takip ediyor Instagram'dan, o zaman da benim hayatımda biri var. O yüzden dönmüyorum takibine. Sonra aylar geçiyor, ilişkim bitiyor falan. Sürekli de gittiğim bir yer olduğu için diyorum ki; Ata vardı, tanışmıştık da geri takip edeyim gitmek istediğim zaman yardımcı olur. Sonra yine konuşmuyoruz 4-5 ay kadar. En son Bodrum'da ben bir kampa gidiyorum ve o kampta da o kadar yalnızım ki... Bir kahve içelim diyerek buluşup, sevgili olduk"

Takip isteğinden nikah masasına: Sıla Türkoğlu evlilik sorularını yanıtladı-6

Sıla Türkoğlu ve Ata Ayyıldız İlişkisine Dair Merak Edilenler
Sıla Türkoğlu ne zaman evlenecek?
Sıla Türkoğlu, düğün tarihiyle ilgili yaptığı açıklamada acele etmediklerini ve ikisi için de en doğru zaman ne zamansa o zaman nikah masasına oturacaklarını ifade etmiştir.
Sıla Türkoğlu'nun nişanlısı Ata Ayyıldız kimdir?
Ata Ayyıldız, İstanbul'da kahve ve kahvaltı üzerine butik dükkanları bulunan bir girişimci olup, aynı zamanda dijital reklam ve etkileyici pazarlama alanında ajans sahibidir.
Sıla Türkoğlu evlilik teklifini nerede aldı?
Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız'dan evlilik teklifini İtalya'da bulunan ünlü Como Gölü'nde almıştır.
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