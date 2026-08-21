Takip isteğinden nikah masasına: Sıla Türkoğlu evlilik sorularını yanıtladı
İtalya'da aldığı romantik evlilik teklifiyle gündeme gelen ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu, sevgilisi Ata Ayyıldız ile katıldığı düğünde ne zaman nikah masasına oturacaklarına dair soruları yanıtladı. Ünlü oyuncu, hayranlarının merakla beklediği düğün tarihiyle ilgili ilk kez konuştu.
TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre; ekranların sevilen ismi Sıla Türkoğlu, bir süredir birlikte olduğu iş insanı sevgilisi Ata Ayyıldız ile katıldığı organizasyonda magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı.
İTALYA'DAKİ ROMANTİK TEKLİF SONRASI İLK SİNYAL
Geçtiğimiz aylarda İtalya'nın dünyaca ünlü Como Gölü'nde romantik bir evlenme teklifi alan ve bu teklife "evet" yanıtını vererek nişanlılık sürecine giren güzel oyuncu, hayranlarının sabırsızlıkla beklediği nikah sorusuna açıklık getirdi. Çiftin uyumu gözlerden kaçmazken, ne zaman evleneceklerine dair yöneltilen soruya Sıla Türkoğlu içtenlikle cevap verdi.
Türkoğlu, "İçimize ne zaman sinecekse o zaman yapacağız. İkimiz için de doğru zaman ne zamansa o zaman olsun" şeklinde konuştu.
KAHVECİDE BAŞLAYAN AŞK HİKAYESİ NASIL GELİŞTİ?
Çiftin tanışma hikayesi ise Ata Ayyıldız'ın sahibi olduğu kafede başladı. Sıla Türkoğlu, konuk olduğu bir programda bu romantik süreci ilk kez detaylarıyla anlatmıştı.
Ünlü oyuncu, ikilinin bir araya geliş sürecini şu ifadelerle dile getirmişti:
"Ata'yla biz iki sene önce... Tesadüf işte. Ben onun dükkanına sürekli gidiyordum, kahveci, kahvaltı dükkanı var. İki sene önce de bir arkadaş grubumla gittiğinde kendisi geldi masaya. Orada tanıştık biz. Başka işler de yapıyor bir yandan, dijital işler, reklamlar vs. 'Network olsun diye' beni takip ediyor Instagram'dan, o zaman da benim hayatımda biri var. O yüzden dönmüyorum takibine. Sonra aylar geçiyor, ilişkim bitiyor falan. Sürekli de gittiğim bir yer olduğu için diyorum ki; Ata vardı, tanışmıştık da geri takip edeyim gitmek istediğim zaman yardımcı olur. Sonra yine konuşmuyoruz 4-5 ay kadar. En son Bodrum'da ben bir kampa gidiyorum ve o kampta da o kadar yalnızım ki... Bir kahve içelim diyerek buluşup, sevgili olduk"