33 yaşına basan Samar Dadgar'ın tek dileği: Özcan Deniz'den romantik doğum günü sürprizi

"TEK İSTEDİĞİM SEVDİĞİM ADAMLA BİR ÖMÜR"

Eşinin jesti karşısında duygularını dile getiren Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma manidar ve duygusal bir not ekledi. Dadgar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çok güzel dileklerde bulundum. Ama aslında tek istediğim, sevdiğim adamla bir ömür boyu sürecek bir mutluluk. Çünkü belki de hayatın asıl anlamı budur: sevmek, sevilmek ve birlikte yaşlanmak."