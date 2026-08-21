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33 yaşına basan Samar Dadgar'ın tek dileği: Özcan Deniz'den romantik doğum günü sürprizi

Şarkıcı Özcan Deniz, 33 yaşına giren eşi Samar Dadgar için romantik bir doğum günü kutlaması hazırladı. Çiçekler ve pastayla yeni yaşını karşılayan Dadgar'ın sosyal medyada yaptığı paylaşım ve yeni yaş dileği büyük ilgi gördü.

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33 yaşına basan Samar Dadgar'ın tek dileği: Özcan Deniz'den romantik doğum günü sürprizi

2023 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Özcan Deniz ile modacı Samar Dadgar çifti, sosyal medyadaki romantik paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Özcan Deniz, 33 yaşına giren eşi Samar Dadgar için özel bir doğum günü sürprizi organize etti.

Video Oynatma İkonu Özcan Deniz’den eşine romantik sürpriz!

Fotoğraflar Samar Dadgar'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Samar Dadgar'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

ÇİÇEKLER VE PASTA EŞLİĞİNDE ROMANTİK KUTLAMA

Ünlü şarkıcı, eşinin yeni yaşını çiçekler ve özel bir pasta eşliğinde kutlayarak romantik anlara imza attı. Baş başa geçirdikleri bu özel anları takipçileriyle paylaşan çiftin neşeli halleri kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

33 yaşına basan Samar Dadgar'ın tek dileği: Özcan Deniz'den romantik doğum günü sürprizi-3

"TEK İSTEDİĞİM SEVDİĞİM ADAMLA BİR ÖMÜR"

Eşinin jesti karşısında duygularını dile getiren Samar Dadgar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma manidar ve duygusal bir not ekledi. Dadgar, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bugün çok güzel dileklerde bulundum. Ama aslında tek istediğim, sevdiğim adamla bir ömür boyu sürecek bir mutluluk. Çünkü belki de hayatın asıl anlamı budur: sevmek, sevilmek ve birlikte yaşlanmak."

33 yaşına basan Samar Dadgar'ın tek dileği: Özcan Deniz'den romantik doğum günü sürprizi-4

Dadgar, Özcan Deniz'in "Hep beraber nice, mutlu yaşlarımız olsun. Seni seviyorum hayatım" yazılı notunu da paylaşmayı ihmal etmedi.

33 yaşına basan Samar Dadgar'ın tek dileği: Özcan Deniz'den romantik doğum günü sürprizi-5

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞMURU

Takipçileri gibi birçok ünlü isim de Samar Dadgar'ın yeni yaşını kutladı. Seda Sayan "Canım Samar mutlu sağlıklı yılların olsun yavrum" yorumunda bulunurken İpek Tuzcuoğlu "Canım güzel yılların olsun sevgi dolu" ifadelerini kullandı.

33 yaşına basan Samar Dadgar'ın tek dileği: Özcan Deniz'den romantik doğum günü sürprizi-6

Özcan Deniz ve Samar Dadgar Hakkında Merak Edilenler
Samar Dadgar kaç yaşına girdi?
Modacı Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz'in hazırladığı sürprizle 33. yaşını kutlamıştır.
Samar Dadgar doğum gününde ne paylaştı?
Samar Dadgar, eşi Özcan Deniz ile olan fotoğrafını "Tek istediğim sevdiğim adamla bir ömür boyu sürecek bir mutluluk, birlikte yaşlanmak" notuyla paylaşmıştır.
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