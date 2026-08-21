Eda Sakız'ın doğum günü dileği sonrası Burak Bulut'tan dikkat çeken paylaşım

AŞKIN İZİNİ VÜCUDUNDAN SİLDİRMİŞTİ

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu sitemin ardından Burak Bulut'un geçmişte attığı radikal bir adım yeniden hatırlandı. Ünlü şarkıcı, evlilik döneminde vücuduna yaptırdığı Eda Sakız'ın gözlerinin yer aldığı dövmeyi boşanmanın hemen ardından farklı bir tasarımla kapattırmıştı. Eski eşinin izini vücudundan kazıyan Bulut'un bu hamlesi, takipçileri tarafından "aşkın izini tamamen sildi" şeklinde yorumlanmıştı.