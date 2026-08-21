Eda Sakız'ın doğum günü dileği sonrası Burak Bulut'tan dikkat çeken paylaşım
Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendikten 9 ay sonra tek celsede boşanan Eda Sakız ve Burak Bulut cephesinde sular durulmuyor. Doğum gününde yeni bir aşk dileyen Sakız'a eski eşi Bulut'tan olay yaratacak bir gönderme geldi.
Ağustos 2025'te görkemli bir düğünle dünyaevine giren fenomen Eda Sakız ile şarkıcı Burak Bulut, 9 aylık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından "Bizde ihanet olmaz, anlaşmazlık yaşadık" diyerek süreci noktalayan çiftten Burak Bulut, eski eşinin son hamlesinin ardından dikkat çeken bir göndermede bulundu.
DOĞUM GÜNÜNDEKİ AŞK DİLEĞİ FİTİLİ ATEŞLEDİ
Geçtiğimiz akşam yeni yaşını kutlayan Eda Sakız'ın pastasını üflerken yeni yaşından "aşk" dilemesi dikkatlerden kaçmadı. Eski eşinin bu dileğini gören Burak Bulut, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşıma imza attı.
Bulut paylaşımında, "Seninle aynı derde yanmadık bir türlü, başkasını koymadım yerine... Akacak gözyaşım da kalmadı" ifadelerini kullanarak eski eşine sitem dolu bir göndermede bulundu.
AŞKIN İZİNİ VÜCUDUNDAN SİLDİRMİŞTİ
Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu sitemin ardından Burak Bulut'un geçmişte attığı radikal bir adım yeniden hatırlandı. Ünlü şarkıcı, evlilik döneminde vücuduna yaptırdığı Eda Sakız'ın gözlerinin yer aldığı dövmeyi boşanmanın hemen ardından farklı bir tasarımla kapattırmıştı. Eski eşinin izini vücudundan kazıyan Bulut'un bu hamlesi, takipçileri tarafından "aşkın izini tamamen sildi" şeklinde yorumlanmıştı.