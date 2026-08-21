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Eda Sakız'ın doğum günü dileği sonrası Burak Bulut'tan dikkat çeken paylaşım

Sait Halim Paşa Yalısı'nda evlendikten 9 ay sonra tek celsede boşanan Eda Sakız ve Burak Bulut cephesinde sular durulmuyor. Doğum gününde yeni bir aşk dileyen Sakız'a eski eşi Bulut'tan olay yaratacak bir gönderme geldi.

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Eda Sakız'ın doğum günü dileği sonrası Burak Bulut'tan dikkat çeken paylaşım

Ağustos 2025'te görkemli bir düğünle dünyaevine giren fenomen Eda Sakız ile şarkıcı Burak Bulut, 9 aylık evliliklerini geçtiğimiz aylarda tek celsede sonlandırmıştı. Ayrılığın ardından "Bizde ihanet olmaz, anlaşmazlık yaşadık" diyerek süreci noktalayan çiftten Burak Bulut, eski eşinin son hamlesinin ardından dikkat çeken bir göndermede bulundu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

DOĞUM GÜNÜNDEKİ AŞK DİLEĞİ FİTİLİ ATEŞLEDİ

Geçtiğimiz akşam yeni yaşını kutlayan Eda Sakız'ın pastasını üflerken yeni yaşından "aşk" dilemesi dikkatlerden kaçmadı. Eski eşinin bu dileğini gören Burak Bulut, sosyal medya hesabından manidar bir paylaşıma imza attı.

Eda Sakız'ın doğum günü dileği sonrası Burak Bulut'tan dikkat çeken paylaşım-3

Bulut paylaşımında, "Seninle aynı derde yanmadık bir türlü, başkasını koymadım yerine... Akacak gözyaşım da kalmadı" ifadelerini kullanarak eski eşine sitem dolu bir göndermede bulundu.

Eda Sakız'ın doğum günü dileği sonrası Burak Bulut'tan dikkat çeken paylaşım-4

AŞKIN İZİNİ VÜCUDUNDAN SİLDİRMİŞTİ

Sosyal medyada geniş yankı uyandıran bu sitemin ardından Burak Bulut'un geçmişte attığı radikal bir adım yeniden hatırlandı. Ünlü şarkıcı, evlilik döneminde vücuduna yaptırdığı Eda Sakız'ın gözlerinin yer aldığı dövmeyi boşanmanın hemen ardından farklı bir tasarımla kapattırmıştı. Eski eşinin izini vücudundan kazıyan Bulut'un bu hamlesi, takipçileri tarafından "aşkın izini tamamen sildi" şeklinde yorumlanmıştı.

Eda Sakız'ın doğum günü dileği sonrası Burak Bulut'tan dikkat çeken paylaşım-5

Eda Sakız ve Burak Bulut İlişkisine Dair Merak Edilenler
Burak Bulut ve Eda Sakız ne zaman boşandı?
Ağustos 2025'te evlenen çift, 9 aylık evliliklerini anlaşmazlık nedeniyle tek celsede sonlandırmıştır.
Burak Bulut eski eşi Eda Sakız'a ne paylaştı?
Burak Bulut, Eda Sakız'ın yeni yaşında aşk dilemesi üzerine "Seninle aynı derde yanmadık bir türlü, başkasını koymadım yerine... Akacak gözyaşım da kalmadı" sözleriyle sitem etmiştir.
Burak Bulut dövmesini değiştirdi mi?
Evet, Burak Bulut eski eşi Eda Sakız'ın gözlerinin bulunduğu dövmeyi farklı bir tasarımla kapattırmıştır.
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