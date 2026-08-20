CANLI YAYIN
Geri

Mehmet Ali Erbil’in dede-torun eğlencesi: Elisa son haliyle dikkat çekti

Özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Mehmet Ali Erbil, bu kez torunuyla adından söz ettirdi. Ünlü şovmen, Sezin Erbil'in kızı Elisa ile neşeli anlarını paylaştı. Dede-torunun "Kum Gibi" şarkısı eşliğinde eğlendiği o keyifli görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Mehmet Ali Erbil’in dede-torun eğlencesi: Elisa son haliyle dikkat çekti

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bu defa aile hayatından renkli ve sıcak bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü şovmenin 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştiren büyük kızı Sezin Erbil, 2019 yılında kızı Elisa'yı kucağına alarak babasına ilk kez torun sevinci yaşatmıştı.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

"KUM GİBİ" ŞARKISIYLA EĞLENDİLER

Şimdilerde 7 yaşına basmaya hazırlanan minik Elisa, dedesi Mehmet Ali Erbil ile geçirdiği eğlenceli vakitlerle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayan Erbil, torunu Elisa ile birlikte Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını dinledikleri keyifli anları takipçilerinin beğenisine sundu.

Video Oynatma İkonu Mehmet Ali Erbil torunu Elisa ile eğlendiği anları paylaştı

Mehmet Ali Erbil’in dede-torun eğlencesi: Elisa son haliyle dikkat çekti-3

Dede ile torunun müzik eşliğinde eğlencenin dibine vurduğu o anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak yüzleri güldürdü.

Mehmet Ali Erbil’in dede-torun eğlencesi: Elisa son haliyle dikkat çekti-4

MERAK EDİLENLER
Mehmet Ali Erbil'in torununun adı nedir?
Mehmet Ali Erbil'in büyük kızı Sezin Erbil'in kızının adı Elisa'dır.
Mehmet Ali Erbil torunuyla hangi şarkıda eğlendi?
Ünlü sunucu, torunu Elisa ile birlikte "Kum Gibi" şarkısını dinledikleri anları sosyal medyada paylaştı.
2 yıl önce müze yapılmıştı: İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağara boş kaldı
SONRAKİ HABER

Büyüdüğü mağara boş kaldı!
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler