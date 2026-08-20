Mehmet Ali Erbil’in dede-torun eğlencesi: Elisa son haliyle dikkat çekti

Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bu defa aile hayatından renkli ve sıcak bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü şovmenin 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştiren büyük kızı Sezin Erbil, 2019 yılında kızı Elisa'yı kucağına alarak babasına ilk kez torun sevinci yaşatmıştı.