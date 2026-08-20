Mehmet Ali Erbil’in dede-torun eğlencesi: Elisa son haliyle dikkat çekti
Özel hayatıyla sık sık magazin gündemini meşgul eden Mehmet Ali Erbil, bu kez torunuyla adından söz ettirdi. Ünlü şovmen, Sezin Erbil'in kızı Elisa ile neşeli anlarını paylaştı. Dede-torunun "Kum Gibi" şarkısı eşliğinde eğlendiği o keyifli görüntüler sosyal medyada kısa sürede büyük ilgi gördü.
Magazin dünyasının en popüler isimlerinden biri olan ünlü sunucu Mehmet Ali Erbil, bu defa aile hayatından renkli ve sıcak bir paylaşımla takipçilerinin karşısına çıktı. Ünlü şovmenin 2009 yılında Evren Yazgan ile hayatını birleştiren büyük kızı Sezin Erbil, 2019 yılında kızı Elisa'yı kucağına alarak babasına ilk kez torun sevinci yaşatmıştı.
"KUM GİBİ" ŞARKISIYLA EĞLENDİLER
Şimdilerde 7 yaşına basmaya hazırlanan minik Elisa, dedesi Mehmet Ali Erbil ile geçirdiği eğlenceli vakitlerle dikkat çekiyor. Sosyal medya hesabından yeni bir video yayınlayan Erbil, torunu Elisa ile birlikte Ahmet Kaya'nın "Kum Gibi" şarkısını dinledikleri keyifli anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Dede ile torunun müzik eşliğinde eğlencenin dibine vurduğu o anlar, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alarak yüzleri güldürdü.