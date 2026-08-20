Survivor Almeda Baylan'ın bikinili pozlarına tepki yağdı: “Rezalet bir kariyer yönetimi”
Survivor yarışmasıyla adını duyuran Almeda Baylan, zayıflayıp estetik geçirdikten sonra paylaştığı bikinili pozlarıyla sık sık gündem oldu. Geçtiğimiz haftalarda kendisini eleştirenlere yanıt veren Baylan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Ünlü isme tepkiler ise yine gecikmedi.
Survivor yarışmasındaki olaylı veda süreci ve diskalifiye kararıyla hafızalara kazınan Almeda Baylan, yarışma sonrasındaki değişimiyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya platformlarını aktif şekilde kullanan yarışmacı, zayıflama süreci ve geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri haline geldi.
Toplamda 29 kilo vererek fit bir görünüme kavuşan Baylan, yenilediği tarzıyla takipçilerinin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.
BİKİNİLİ POZLARIYLA GÜNDEMDE
Fenomen yarışmacı, geçtiğimiz haftalarda yaptığı bikinili paylaşımıyla sosyal medyaya damga vurmuş ve eleştirilerin hedefi olmuştu. Takipçileri Baylan'a "Gerçekten pes.", "O vücut senin özelin ya biraz saygı duy.", "Çok şaşkınım, hiç yakışmamış sana.", "Bu fotoğraflar çok kötü. Bence sil. Kimse uyanmıyor mu seni ya.", "Bir insan neden kendini bu kadar basitleştirir." gibi yorumlarda bulunmuştu.
Gelen eleştirilere kayıtsız kalmayan Baylan ise kendi paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadelere yer vermişti:
"Öncelikle saygı duymayı öğrenelim size bir şey denildiğinde müdahale edildiğinde nasıl ki sen kimsin diyebiliyorsunuz ya da karışamazsın bu benim hayatım diyebiliyorsunuz ben de şunu söylüyorum bu benim hayatım ben aynı Almeda değişmedim dış görünüş iç görünüşü değiştiremez. Kimse kimsenin hayatına karışamaz öncelikle bunu öğrenelim bu bencillikten başka bir şey değil bu benim hayatım kendi hayatımı yaşıyorum kimseye göre hayat yaşamıyorum"
BEYAZ BİKİNİLİ POZLARINI PAYLAŞTI
Bikinili pozlarıyla gündem olan Baylan, o paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Son olarak beyaz bikinisini giyerek kamera karşısına geçen Almeda Baylan, yeni pozlarıyla da eleştiri oklarının hedefi oldu.
Fotoğrafların altına çok sayıda yorum yapılırken kullanıcılar; "Seni sporcu kimliğinle tanıyıp sevenlerini üzme bence.", "Sosyal medyanı kim yönetiyorsa ondan hemen uzaklaş. Rezalet bir kariyer yönetimi." ifadeleriyle ünlü ismin pozlarını eleştirdi.