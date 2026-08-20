Survivor Almeda Baylan'ın bikinili pozlarına tepki yağdı: “Rezalet bir kariyer yönetimi”

Gelen eleştirilere kayıtsız kalmayan Baylan ise kendi paylaşımına yaptığı yorumda şu ifadelere yer vermişti:

"Öncelikle saygı duymayı öğrenelim size bir şey denildiğinde müdahale edildiğinde nasıl ki sen kimsin diyebiliyorsunuz ya da karışamazsın bu benim hayatım diyebiliyorsunuz ben de şunu söylüyorum bu benim hayatım ben aynı Almeda değişmedim dış görünüş iç görünüşü değiştiremez. Kimse kimsenin hayatına karışamaz öncelikle bunu öğrenelim bu bencillikten başka bir şey değil bu benim hayatım kendi hayatımı yaşıyorum kimseye göre hayat yaşamıyorum"