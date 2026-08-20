Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden ünlü iş insanı İzzet Özilhan'ın büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde aktardığı bilgilere göre; İzzet Özilhan, motosikletiyle seyir halindeyken çok ciddi bir trafik kazası geçirdi. Ölümden dönen ünlü iş insanı, geçirdiği talihsiz kazanın ardından acilen hastaneye kaldırılarak bacağından ameliyat edildi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.) REFAKATÇİLİĞİNİ ANNESİ VE ABLASI ÜSTLENDİ Başarılı geçen operasyonun ardından hastanedeki tedavisine devam edilen İzzet Özilhan'ı ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan'ın sırayla refakatçi olarak yanında kaldığı öğrenilen Özilhan'ın, kısa süre içerisinde taburcu edilerek tedavisini evinde sürdürmesi bekleniyor.