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Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan trafik kazası geçirdi: Ameliyata alındı! İşte son durumu

Cemiyet hayatının tanınan ismi İzzet Özilhan, geçirdiği ciddi motosiklet kazası sonrası bacağından ameliyat oldu. Tedavisi hastanede devam eden ünlü iş insanının yaşadığı talihsiz kazanın ardından gözler, geçen yıl boşandığı iki çocuğunun annesi Yasemin Ergene’ye çevrildi.

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Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan trafik kazası geçirdi: Ameliyata alındı! İşte son durumu

Cemiyet hayatının öne çıkan isimlerinden ünlü iş insanı İzzet Özilhan'ın büyük bir kaza atlattığı ortaya çıktı. Sabah gazetesi yazarı Bülent Cankurt'un köşesinde aktardığı bilgilere göre; İzzet Özilhan, motosikletiyle seyir halindeyken çok ciddi bir trafik kazası geçirdi.

Ölümden dönen ünlü iş insanı, geçirdiği talihsiz kazanın ardından acilen hastaneye kaldırılarak bacağından ameliyat edildi.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

REFAKATÇİLİĞİNİ ANNESİ VE ABLASI ÜSTLENDİ

Başarılı geçen operasyonun ardından hastanedeki tedavisine devam edilen İzzet Özilhan'ı ailesi bir an olsun yalnız bırakmıyor. Annesi Emine Özilhan ile ablası Türkan Özilhan'ın sırayla refakatçi olarak yanında kaldığı öğrenilen Özilhan'ın, kısa süre içerisinde taburcu edilerek tedavisini evinde sürdürmesi bekleniyor.

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan trafik kazası geçirdi: Ameliyata alındı! İşte son durumu-3

GÖZLER "DOST KALACAĞIZ" DİYEN YASEMİN ERGENE'DE

İzzet Özilhan'ın yaşadığı bu zorlu süreç, gözlerin geçen yıl eylül ayında 14 yıllık evliliklerini sonlandırdığı eski eşi Yasemin Ergene'ye çevrilmesine neden oldu.

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan trafik kazası geçirdi: Ameliyata alındı! İşte son durumu-4

Ayrılık sürecinde "Dost kalacağız" diyen Yasemin Ergene'nin eski eşini hastanede ziyaret edip etmediği merak konusu oldu. Boşanmanın 16 gün sonrasında görümcesi Türkan Özilhan'ın oğlu Tuncay Tacir'in düğününe katılmayan Ergene'nin, eski eşinin bu zor günlerinde hastaneye gidip gitmediği veya bir geçmiş olsun ziyaretinde bulunup bulunmadığı magazin kulislerinde konuşulmaya başlandı.

Yasemin Ergene’nin eski eşi İzzet Özilhan trafik kazası geçirdi: Ameliyata alındı! İşte son durumu-5

MERAK EDİLENLER
İzzet Özilhan ne kazası geçirdi?
İzzet Özilhan, motosikletiyle çok ciddi bir trafik kazası geçirerek ölümden dönmüş ve bacağından ameliyat olmuştur.
İzzet Özilhan'ın sağlık durumu nasıl?
Başarılı bir operasyon geçiren İzzet Özilhan'ın hastanedeki tedavisi devam etmekte olup yakın zamanda evinde iyileşme sürecine geçmesi beklenmektedir.
Yasemin Ergene ile İzzet Özilhan ne zaman boşandı?
Çift, 14 yıllık evliliklerinin ardından geçen yılın eylül ayında boşanmıştır.
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