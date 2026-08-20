TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte önceki gün Mert Demir konserinde görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda iş odaklı Karadeniz seyahatinde bölge şehirlerini gezen ünlü oyuncu, bölgenin doğasına ve lezzetlerine hayran kaldığını belirtti.

Ünlü oyuncu, uzun süredir kullandığı sakallarını keserek yenilediği stiliyle de dikkat çekti. Yeni tarzından bahseden Mert Yazıcıoğlu, "Uzun zaman sonra ilk defa kestim" diyerek aldığı radikal kararı paylaştı.

Sevgilisi Artukmaç ise Yazıcıoğlu'nun sakalları hakkında, "Ani bir karar oldu ama iyi oldu. Ben beğendim" diyerek sevgilisinin yeni halini beğendiğini dile getirdi.