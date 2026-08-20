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Mert Yazıcıoğlu’nun yeni imajına sevgilisi Zeynep Artukmaç'tan sürpriz yorum

Ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç, katıldıkları konserde magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. Karadeniz gezisinden ve kestiği sakallarından bahseden Yazıcıoğlu'nun yeni imajına sevgilisi Artukmaç'tan tam not geldi.

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Mert Yazıcıoğlu’nun yeni imajına sevgilisi Zeynep Artukmaç'tan sürpriz yorum

TAKVİM'den Doğan Savaş'ın haberine göre, ünlü oyuncu Mert Yazıcıoğlu, sevgilisi Zeynep Artukmaç ile birlikte önceki gün Mert Demir konserinde görüntülendi. Geçtiğimiz haftalarda iş odaklı Karadeniz seyahatinde bölge şehirlerini gezen ünlü oyuncu, bölgenin doğasına ve lezzetlerine hayran kaldığını belirtti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

Ünlü oyuncu, uzun süredir kullandığı sakallarını keserek yenilediği stiliyle de dikkat çekti. Yeni tarzından bahseden Mert Yazıcıoğlu, "Uzun zaman sonra ilk defa kestim" diyerek aldığı radikal kararı paylaştı.

Mert Yazıcıoğlu’nun yeni imajına sevgilisi Zeynep Artukmaç'tan sürpriz yorum-3

Sevgilisi Artukmaç ise Yazıcıoğlu'nun sakalları hakkında, "Ani bir karar oldu ama iyi oldu. Ben beğendim" diyerek sevgilisinin yeni halini beğendiğini dile getirdi.

Mert Yazıcıoğlu’nun yeni imajına sevgilisi Zeynep Artukmaç'tan sürpriz yorum-4

MERAK EDİLENLER
Mert Yazıcıoğlu ve Zeynep Artukmaç nerede görüntülendi?
Ünlü çift, önceki gün katıldıkları Mert Demir konserinde birlikte görüntülenmiştir.
Mert Yazıcıoğlu Karadeniz'de en çok neyi beğendi?
Yazıcıoğlu, Karadeniz'in doğasını çok beğendiğini ve özellikle mıhlamayı çok sevdiğini belirtmiştir.
Zeynep Artukmaç, Mert Yazıcıoğlu'nun yeni imajı için ne dedi?
Zeynep Artukmaç, sevgilisinin sakallarını kesmesiyle ilgili "Ani bir karar oldu ama iyi oldu. Ben beğendim" ifadelerini kullanmıştır.
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