2 yıl önce müze yapılmıştı: İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağara boş kaldı
İbrahim Tatlıses’in Şanlıurfa’da çocukluğunun geçtiği ve restore edilerek müzeye dönüştürülen mağara, ziyaretçi sayısıyla hüsrana uğrattı. Milyonlarca hayranı olan ünlü sanatçının doğduğu yapıyı iki yılda yalnızca 250 kişinin ziyaret ettiği ortaya çıktı.
Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Hızmalı Mahallesi'nde yer alan ve arabesk müziğin efsane ismi İbrahim Tatlıses'in çocukluk yıllarını geçirdiği bilinen tarihi mağara, geçtiğimiz yıllarda turizme kazandırılmak amacıyla restore edilmişti. Şanlıurfa Valiliği ile Haliliye Belediyesi ortaklığında yürütülen titiz çalışmaların ardından yapı, "İbrahim Tatlıses'in Büyüdüğü Mağara" adıyla müze olarak kapılarını ziyaretçilerine açmıştı.
"MAĞARADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM"
Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda çocukluğunu geçirdiği mekanla ilgili gurur dolu ifadeler kullanan İbrahim Tatlıses, doğduğu yerle olan bağını her fırsatta dile getirmişti. Ünlü sanatçı, çok konuşulan açıklamasında, "Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum. Orada doğduğum için iftihar ediyorum" diyerek bu yapının kendisi için önemini vurgulamıştı.
2 YILDA SADECE 250 KİŞİ GEZDİ
Ancak büyük umutlarla açılan müzenin ziyaretçi istatistikleri adeta hüsrana uğrattı. Ziyaretçi sayısının düşüklüğüyle daha önce de magazin ve yerel basının gündemine gelen müze hakkında, 2024 yılında çıkan haberlerde ilk 1,5 yıllık süreçte yalnızca 15 kişinin kapıyı çaldığı öne sürülmüştü.
Aradan geçen sürede rakamlarda nispi bir artış yaşansa da son tablo şaşkınlık yarattı. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapan Şanlıurfa'da, Tatlıses'in devasa hayran kitlesine rağmen mağara müzesini yaklaşık iki yıllık süreçte yalnızca 250 kişinin ziyaret ettiği öğrenildi.