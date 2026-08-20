2 yıl önce müze yapılmıştı: İbrahim Tatlıses'in büyüdüğü mağara boş kaldı

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"MAĞARADA DOĞDUĞUM İÇİN İFTİHAR EDİYORUM"

Geçmiş yıllarda yaptığı açıklamalarda çocukluğunu geçirdiği mekanla ilgili gurur dolu ifadeler kullanan İbrahim Tatlıses, doğduğu yerle olan bağını her fırsatta dile getirmişti. Ünlü sanatçı, çok konuşulan açıklamasında, "Mağarada doğdum, iyi ki de mağarada doğmuşum. Orada doğduğum için iftihar ediyorum" diyerek bu yapının kendisi için önemini vurgulamıştı.