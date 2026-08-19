Anne-kız eğlenirken bir anda söyledi: Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı’nı o ünlü isme benzetti
Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte evde peruk deneyip müzik eşliğinde dans ettiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın renkli görüntülerine, Melisa'nın annesine yaptığı "Prenses Diana" benzetmesi damga vurdu.
Magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden Şeyma Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile geçirdiği neşeli anları kişisel sosyal medya hesabından yayınladı. Birlikte vakit geçiren ikili, farklı renk ve modellerdeki perukları deneyerek müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.
Müzik ritmine ayak uydurup birbirlerine takılarak eğlenen anne-kızın neşeli ve samimi halleri, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.
"ANNE, PRENSES DİANA'YA BENZİYORSUN"
Renkli görüntülerin yer aldığı paylaşımda Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile arasındaki tatlı diyaloğu da takipçilerine aktardı. Peruk taktığı esnada kızının kendisine söylediği iltifatı paylaşan ünlü isim, kısa sürede gündem oldu.
Kızı Melisa'nın "Anne, Prenses Diana'ya benziyorsun" sözlerini aktaran Subaşı, bu tatlı benzetmeye kayıtsız kalmayarak paylaşımına "Oooo. Demek Diana'yız." notunu düşerek yanıt verdi.
Anne-kızın bu eğlenceli dakikaları, kısa sürede binlerce etkileşim alarak dijital platformların en çok konuşulan magazin içerikleri arasına girdi.