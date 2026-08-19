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Anne-kız eğlenirken bir anda söyledi: Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı’nı o ünlü isme benzetti

Sosyal medya paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte evde peruk deneyip müzik eşliğinde dans ettiği eğlenceli anları takipçileriyle paylaştı. Anne-kızın renkli görüntülerine, Melisa'nın annesine yaptığı "Prenses Diana" benzetmesi damga vurdu.

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Anne-kız eğlenirken bir anda söyledi: Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı’nı o ünlü isme benzetti

Magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden Şeyma Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile geçirdiği neşeli anları kişisel sosyal medya hesabından yayınladı. Birlikte vakit geçiren ikili, farklı renk ve modellerdeki perukları deneyerek müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

Müzik ritmine ayak uydurup birbirlerine takılarak eğlenen anne-kızın neşeli ve samimi halleri, kısa sürede takipçilerinin yoğun ilgisiyle karşılaştı.

Anne-kız eğlenirken bir anda söyledi: Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı’nı o ünlü isme benzetti-3

"ANNE, PRENSES DİANA'YA BENZİYORSUN"

Renkli görüntülerin yer aldığı paylaşımda Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile arasındaki tatlı diyaloğu da takipçilerine aktardı. Peruk taktığı esnada kızının kendisine söylediği iltifatı paylaşan ünlü isim, kısa sürede gündem oldu.

Anne-kız eğlenirken bir anda söyledi: Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı’nı o ünlü isme benzetti-4

Kızı Melisa'nın "Anne, Prenses Diana'ya benziyorsun" sözlerini aktaran Subaşı, bu tatlı benzetmeye kayıtsız kalmayarak paylaşımına "Oooo. Demek Diana'yız." notunu düşerek yanıt verdi.

Anne-kız eğlenirken bir anda söyledi: Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı’nı o ünlü isme benzetti-5

Anne-kızın bu eğlenceli dakikaları, kısa sürede binlerce etkileşim alarak dijital platformların en çok konuşulan magazin içerikleri arasına girdi.

Anne-kız eğlenirken bir anda söyledi: Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı’nı o ünlü isme benzetti-5

MERAK EDİLENLER
Şeyma Subaşı ve kızı Melisa sosyal medyada ne paylaştı?
Şeyma Subaşı, kızı Melisa ile birlikte farklı peruklar takıp müzik eşliğinde eğlendikleri anları paylaşmıştır.
Melisa annesi Şeyma Subaşı'nı kime benzetti?
Melisa, peruk takan annesi Şeyma Subaşı'nı Prenses Diana'ya benzetmiştir.
Şeyma Subaşı kızının benzetmesine ne yanıt verdi?
Subaşı, kızının bu iltifatına karşılık paylaşımına "Oooo. Demek Diana'yız." notunu eklemiştir.
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