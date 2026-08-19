Anne-kız eğlenirken bir anda söyledi: Melisa Ilıcalı annesi Şeyma Subaşı’nı o ünlü isme benzetti

Magazin dünyasının en çok takip edilen isimlerinden Şeyma Subaşı, kızı Melisa Ilıcalı ile geçirdiği neşeli anları kişisel sosyal medya hesabından yayınladı. Birlikte vakit geçiren ikili, farklı renk ve modellerdeki perukları deneyerek müzik eşliğinde keyifli bir gün geçirdi.