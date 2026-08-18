Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak nişanlandı! İşte ilk fotoğraf

Uzak Şehir'de Kadir karakterine hayat veren Burak Şafak, bu defa oyunculuk performansıyla değil, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle adından söz ettiriyor. Uzun süredir beraberliğini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, evlilik yolunda ilk ciddi adımı atarak nişanlandı.

Fotoğraflar: Sosyal medya "MARDİN ÇEKİMLERİNDE HAYATIMA DAHİL OLDU" Özel hayatına dair detayları daha önce katıldığı bir röportajda paylaşan Burak Şafak, ilişkisinin başlangıç hikayesini anlatmıştı. Hayatındaki kişinin dizi çekimleri için bulunduğu Mardin sürecinde yaşamına girdiğini belirten ünlü isim, partnerinin medya sektöründen olmadığını vurgulamıştı.