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Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak nişanlandı! İşte ilk fotoğraf

Uzak Şehir dizisinde Kadir karakterini canlandıran Burak Şafak, uzun süredir gözlerden uzak yaşadığı ilişkisini evlilik yoluna taşıdı. Sosyal medyadan tanıştığı sevgilisiyle nişanlanan oyuncu, birlikte çekildikleri ilk fotoğrafı da takipçileriyle paylaştı.

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Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak nişanlandı! İşte ilk fotoğraf

Uzak Şehir'de Kadir karakterine hayat veren Burak Şafak, bu defa oyunculuk performansıyla değil, özel hayatındaki sürpriz gelişmeyle adından söz ettiriyor. Uzun süredir beraberliğini kameralardan uzak yaşamayı tercih eden oyuncu, evlilik yolunda ilk ciddi adımı atarak nişanlandı.

Fotoğraflar: Sosyal medyaFotoğraflar: Sosyal medya

"MARDİN ÇEKİMLERİNDE HAYATIMA DAHİL OLDU"

Özel hayatına dair detayları daha önce katıldığı bir röportajda paylaşan Burak Şafak, ilişkisinin başlangıç hikayesini anlatmıştı. Hayatındaki kişinin dizi çekimleri için bulunduğu Mardin sürecinde yaşamına girdiğini belirten ünlü isim, partnerinin medya sektöründen olmadığını vurgulamıştı.

Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak nişanlandı! İşte ilk fotoğraf-3

Şafak, "Çok sıcak bir ilişkiye başladım. Hayatımda biri var. Mardin sürecinde hayatıma dahil oldu. Sosyal medya üzerinden tanıştık. Kendisi sektörden değil" ifadeleriyle dikkat çekmişti.

Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak nişanlandı! İşte ilk fotoğraf-4

AYLARDIR SAKLADIĞI SEVGİLİSİYLE İLK FOTOĞRAF

İlişkisini uzun süre gizli tutan oyuncu, nişan töreninin ardından kural bozarak müjdeli haberi sosyal medya hesabından ilan etti. Nişanlısıyla birlikte çekildiği ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sunan Şafak'ın bu paylaşımı kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ünlü oyuncunun arkadaş çevresi ve sevenleri, fotoğrafın altına tebrik mesajları yağdırdı.

Uzak Şehir'in Kadir'i Burak Şafak nişanlandı! İşte ilk fotoğraf-5

MERAK EDİLENLER
Burak Şafak kiminle nişanlandı?
Burak Şafak, sektör dışından olan ve Mardin çekimleri sırasında sosyal medya aracılığıyla tanıştığı sevgilisiyle nişanlanmıştır.
Burak Şafak hangi dizide oynuyor?
Ünlü oyuncu Burak Şafak, Uzak Şehir dizisinde "Kadir" karakterini canlandırmaktadır.
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