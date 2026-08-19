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Coşkun Sabah’tan imaj değişimi ve şaşırtan botoks açıklaması: Hakan Peker’i işaret etti!

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah, saç rengini yenileyip imaj tazeleyerek kamera karşısına geçti. Estetik iddialarına yanıt veren usta isim, estetik yaptırmadığını vurgularken meslektaşı Hakan Peker hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu.

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Coşkun Sabah’tan imaj değişimi ve şaşırtan botoks açıklaması: Hakan Peker’i işaret etti!

Türk müziğinin usta isimlerinden Coşkun Sabah, konser maratonuna kısa bir ara vererek İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ünlü sanatçı, dış görünüşündeki yeniliklerle adından söz ettirdi.

Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.

Saç stilinde değişikliğe gittiğini belirten Sabah, imaj yenileme sürecini anlattı. Ünlü sanatçı, saç rengini rutin olarak tazelediğini ve bu kez farklı bir tonda karar kıldıklarını dile getirdi.

İşte son hali!İşte son hali!

"BENDE BOTOKS YOK"

Görünümündeki değişim sonrası estetik iddialarıyla karşılaşan ünlü müzisyen, yüzünde herhangi bir müdahale olmadığını ifade etti. Müzik dünyasından örnekler vererek durumunu açıklayan Sabah, kendi doğallığını koruduğunu savundu.

Estetik tartışmalarına son noktayı koyan Coşkun Sabah, şu ifadeleri kullandı:

"Saçlarımı ayda bir boyuyoruz. Bu kez sütlü kahve oldu... Bende botoks yok. İki örnek var Hakan Peker ve Erol Evgin. Ancak Hakan yüzüyle oynatıyor botoks var onda"

Video Oynatma İkonu Coşkun Sabah yeni imajıyla kamera karşısında

Coşkun Sabah’tan imaj değişimi ve şaşırtan botoks açıklaması: Hakan Peker’i işaret etti!-4

MERAK EDİLENLER
Coşkun Sabah saçını ne renge boyattı?
Ünlü şarkıcı saç rengini "sütlü kahve" olarak değiştirdiğini ve ayda bir boyattığını belirtmiştir.
Coşkun Sabah botoks yaptırdı mı?
Hayır, Coşkun Sabah kendisinde botoks olmadığını ve yüzüne müdahale yaptırmadığını açıklamıştır.
Coşkun Sabah kimler hakkında botoks iddiasında bulundu?
Coşkun Sabah, Hakan Peker ve Erol Evgin örneklerini vererek Hakan Peker'in yüzüyle oynattığını ve botoks yaptırdığını iddia etmiştir.
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