Coşkun Sabah’tan imaj değişimi ve şaşırtan botoks açıklaması: Hakan Peker’i işaret etti!

Türk müziğinin usta isimlerinden Coşkun Sabah, konser maratonuna kısa bir ara vererek İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere takıldı. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan ünlü sanatçı, dış görünüşündeki yeniliklerle adından söz ettirdi.

Saç stilinde değişikliğe gittiğini belirten Sabah, imaj yenileme sürecini anlattı. Ünlü sanatçı, saç rengini rutin olarak tazelediğini ve bu kez farklı bir tonda karar kıldıklarını dile getirdi.

İşte son hali!

"BENDE BOTOKS YOK"

Görünümündeki değişim sonrası estetik iddialarıyla karşılaşan ünlü müzisyen, yüzünde herhangi bir müdahale olmadığını ifade etti. Müzik dünyasından örnekler vererek durumunu açıklayan Sabah, kendi doğallığını koruduğunu savundu.

Estetik tartışmalarına son noktayı koyan Coşkun Sabah, şu ifadeleri kullandı:

"Saçlarımı ayda bir boyuyoruz. Bu kez sütlü kahve oldu... Bende botoks yok. İki örnek var Hakan Peker ve Erol Evgin. Ancak Hakan yüzüyle oynatıyor botoks var onda"

Coşkun Sabah yeni imajıyla kamera karşısında