Aslıhan Güner’in ağızları açık bırakan imaj denemesi!

KUZEY YILDIZI'NIN UNUTULMAZ KIZIL SAÇLARINDAN DOĞAL KOYU TONLARA

Aslıhan Güner'in bu imaj denemesi, oyuncunun geçmişten günümüze geçirdiği saç değişimlerini de yeniden gündeme taşıdı. Ünlü oyuncu, bir döneme damga vuran "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteri için saçlarını canlı bir kızıl tona boyatmış ve uzun süre bu iddialı imajıyla ekranlarda yer almıştı. O dönem ikonikleşen kızıl saçları, oyuncunun kariyerindeki en çok konuşulan stil hamlelerinden biri olmuştu.