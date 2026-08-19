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Aslıhan Güner’in ağızları açık bırakan imaj denemesi!

Ekranların sevilen oyuncusu Aslıhan Güner, sosyal medya hesabından yapay zeka (AI) filtresi kullanarak saçlarını küt kestiği ve kahkül kattığı eğlenceli bir video paylaştı. "Ne diyorsunuz?" notuyla takipçilerinin fikrini soran ünlü ismin yeni imaj denemesi kısa sürede ilgi odağı oldu.

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Aslıhan Güner’in ağızları açık bırakan imaj denemesi!

Oyunculuğu ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren Aslıhan Güner, kişisel sosyal medya hesabından takipçilerini heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu. Yapay zeka teknolojisini kullanarak imaj değişikliği deneyimleyen ünlü oyuncu, uzun saçlarını dijital ortamda küt kestirdiği anları video olarak yayınladı.

Videoda makas ve saç spreyi efektleriyle saç stilini kahküllü ve küt bir modele dönüştüren Güner, yeni görünümünü hayranlarının beğenisine sundu.

Aslıhan Güner’in ağızları açık bırakan imaj denemesi!-2

"NE DİYORSUNUZ?" DİYEREK TAKİPÇİLERİNE SORDU

Yapay zeka filtresiyle saç boyunu kısaltıp yeni bir stile bürünen oyuncu, paylaşımına "Ne diyorsunuz?" notunu ekleyerek takipçilerine soru yöneltti. İlk bakışta saçlarını gerçekten kestirdiğini sanan takipçileri, videodaki sol üst köşede yer alan "AI" (Yapay Zeka) ibaresini görünce durumun bir dijital deneme olduğunu anladı.

Video Oynatma İkonu Aslıhan Güner yapay zeka filtresiyle saç imajını değiştirdi

Aslıhan Güner’in ağızları açık bırakan imaj denemesi!-3

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Aslıhan Güner'in küt ve kahküllü saç modeliyle sergilediği neşeli halleri kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Takipçileri ve hayranları, ünlü oyuncunun bu radikal imaj değişimini gerçekte de yapıp yapmaması gerektiği konusunda yorum alanında ikiye bölündü.

Aslıhan Güner’in ağızları açık bırakan imaj denemesi!-4

KUZEY YILDIZI'NIN UNUTULMAZ KIZIL SAÇLARINDAN DOĞAL KOYU TONLARA

Aslıhan Güner'in bu imaj denemesi, oyuncunun geçmişten günümüze geçirdiği saç değişimlerini de yeniden gündeme taşıdı. Ünlü oyuncu, bir döneme damga vuran "Kuzey Yıldızı İlk Aşk" dizisinde canlandırdığı "Yıldız" karakteri için saçlarını canlı bir kızıl tona boyatmış ve uzun süre bu iddialı imajıyla ekranlarda yer almıştı. O dönem ikonikleşen kızıl saçları, oyuncunun kariyerindeki en çok konuşulan stil hamlelerinden biri olmuştu.

Aslıhan Güner’in ağızları açık bırakan imaj denemesi!-5

Dizinin ardından doğal koyu renk saçlarına geri dönen ve uzun süredir koyu tonları tercih eden Güner, bu kez yapay zeka dokunuşuyla küt modeli deneyerek imaj konusundaki cesur yaklaşımını bir kez daha gözler önüne serdi.

Aslıhan Güner’in ağızları açık bırakan imaj denemesi!-6

MERAK EDİLENLER
Aslıhan Güner saçlarını gerçekten kestirdi mi?
Hayır, Aslıhan Güner saçlarını gerçekten kestirmemiş; yapay zeka (AI) filtresi kullanarak dijital bir imaj denemesi yapmıştır.
Aslıhan Güner paylaştığı videoda ne sordu?
Ünlü oyuncu yapay zeka ile değiştirdiği yeni saç modeli için takipçilerine "Ne diyorsunuz?" sorusunu yöneltmiştir.
Videoda hangi saç modeli denendi?
Videoda kahküllü, hacimli ve çene hizasında küt bir saç modeli denenmiştir.
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