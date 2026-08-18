CANLI YAYIN
Geri

Seda Sayan'dan lüks tüketim çıkışı! Çakma çanta itirafı: “Deli miyim ben”

Katıldığı programda orijinal çanta fiyatlarına tepki gösteren Seda Sayan, sahte çanta kullandığını itiraf etti. Parayı kolay kazanmadığını vurgulayan ünlü sanatçının sözleri kısa sürede gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Seda Sayan'dan lüks tüketim çıkışı! Çakma çanta itirafı: “Deli miyim ben”

Ekranların ve sahnelerin tecrübeli ismi Seda Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı samimi açıklamalarla magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Lüks tüketime dair ezber bozan bir çıkışa imza atan ünlü şarkıcı, yüksek fiyatlı aksesuarlar yerine muadillerini tercih ettiğini gizlemedi.

(Fotoğraflar Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Seda Sayan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.)

Pahalı markaların orijinal ürünlerine servet ödemeyi reddettiğini dile getiren Sayan, bütçe yönetiminde oldukça temkinli hareket ettiğinin altını çizdi. Yüksek meblağların mantıksız olduğunu savunan ünlü isim, gündelik hayatındaki bu tercihinin arkasındaki duruşu net cümlelerle özetledi.

Seda Sayan'dan lüks tüketim çıkışı! Çakma çanta itirafı: “Deli miyim ben”-3

Lüks çanta fiyatlarının ulaştığı seviyeye tepki gösteren Seda Sayan, "Çakma çanta kullanıyorum! Orijinali 5 bin Euro ise vermem. Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum." sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.

Seda Sayan'dan lüks tüketim çıkışı! Çakma çanta itirafı: “Deli miyim ben”-4

Geçtiğimiz günlerde ev haliyle paylaştığı puantiyeli pijama takımıyla takipçilerinden tam not alan ve doğallığıyla adından söz ettiren sanatçı, bu son hamlesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Alın teriyle kazandığı parayı harcarken seçici davrandığını belirten Sayan'ın bu sözleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.

Seda Sayan'dan lüks tüketim çıkışı! Çakma çanta itirafı: “Deli miyim ben”-5

MERAK EDİLENLER
Seda Sayan çakma çanta kullandığını açıkladı mı?
Evet, Seda Sayan katıldığı programda yüksek fiyatlar nedeniyle orijinal çanta yerine imitasyon çanta kullandığını açıkça ifade etmiştir.
Seda Sayan orijinal çantalar için ne söyledi?
Ünlü sanatçı, orijinal bir çantaya 5 bin Euro vermeyeceğini belirterek, "Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum." ifadelerini kullanmıştır.
Doğu Demirkol Umre'ye gitti
SONRAKİ HABER

Doğu Demirkol Umre'ye gitti
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler