Seda Sayan'dan lüks tüketim çıkışı! Çakma çanta itirafı: “Deli miyim ben”
Katıldığı programda orijinal çanta fiyatlarına tepki gösteren Seda Sayan, sahte çanta kullandığını itiraf etti. Parayı kolay kazanmadığını vurgulayan ünlü sanatçının sözleri kısa sürede gündeme oturdu.
Ekranların ve sahnelerin tecrübeli ismi Seda Sayan, sunuculuğunu üstlendiği programda yaptığı samimi açıklamalarla magazin dünyasında yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Lüks tüketime dair ezber bozan bir çıkışa imza atan ünlü şarkıcı, yüksek fiyatlı aksesuarlar yerine muadillerini tercih ettiğini gizlemedi.
Pahalı markaların orijinal ürünlerine servet ödemeyi reddettiğini dile getiren Sayan, bütçe yönetiminde oldukça temkinli hareket ettiğinin altını çizdi. Yüksek meblağların mantıksız olduğunu savunan ünlü isim, gündelik hayatındaki bu tercihinin arkasındaki duruşu net cümlelerle özetledi.
Lüks çanta fiyatlarının ulaştığı seviyeye tepki gösteren Seda Sayan, "Çakma çanta kullanıyorum! Orijinali 5 bin Euro ise vermem. Deli miyim ben? Parayı kolay kazanmıyorum." sözleriyle kararlılığını ortaya koydu.
Geçtiğimiz günlerde ev haliyle paylaştığı puantiyeli pijama takımıyla takipçilerinden tam not alan ve doğallığıyla adından söz ettiren sanatçı, bu son hamlesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Alın teriyle kazandığı parayı harcarken seçici davrandığını belirten Sayan'ın bu sözleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.