Seda Sayan'dan lüks tüketim çıkışı! Çakma çanta itirafı: “Deli miyim ben”

Geçtiğimiz günlerde ev haliyle paylaştığı puantiyeli pijama takımıyla takipçilerinden tam not alan ve doğallığıyla adından söz ettiren sanatçı, bu son hamlesiyle de tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Alın teriyle kazandığı parayı harcarken seçici davrandığını belirten Sayan'ın bu sözleri, kısa sürede sosyal medya kullanıcıları arasında en çok konuşulan konulardan biri haline geldi.