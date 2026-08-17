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Doğu Demirkol Umre'ye gitti

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Mescid-i Nebevi'den kareler paylaşan komedyen ihramlı ayna öz çekimini de sosyal medya hesabından paylaştı.

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Doğu Demirkol Umre'ye gitti

Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Umre ibadetini gerçekleştirdi.

Doğu Demirkol. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)Doğu Demirkol. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi ve sosyal medya)

Mescid-i Nebevi ve kutsal beldelerden fotoğraflar paylaşan Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine Umre ziyaretinden kareler sundu.

Doğu Demirkol Umre'ye gitti-3

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kutsal topraklardan yaptığı paylaşımlarda kendine has üslubunu sürdüren ünlü komedyen, asansörde ihramlı olarak çektiği ayna öz çekimini paylaştı. notunu yazdı. Mescid-i Nebevi görünümünü de paylaşan Demirkol'un gönderileri kısa sürede sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.

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