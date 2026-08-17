Doğu Demirkol Umre'ye gitti
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Umre ziyareti için kutsal topraklara gitti. Mescid-i Nebevi'den kareler paylaşan komedyen ihramlı ayna öz çekimini de sosyal medya hesabından paylaştı.
Giriş Tarihi:
Ünlü komedyen Doğu Demirkol, Umre ibadetini gerçekleştirdi.
Mescid-i Nebevi ve kutsal beldelerden fotoğraflar paylaşan Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine Umre ziyaretinden kareler sundu.
SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
Kutsal topraklardan yaptığı paylaşımlarda kendine has üslubunu sürdüren ünlü komedyen, asansörde ihramlı olarak çektiği ayna öz çekimini paylaştı. notunu yazdı. Mescid-i Nebevi görünümünü de paylaşan Demirkol'un gönderileri kısa sürede sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.
Nilsu Çakıroğlu Takvim.com.tr Magazin