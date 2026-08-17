Doğu Demirkol Umre'ye gitti

Mescid-i Nebevi ve kutsal beldelerden fotoğraflar paylaşan Doğu Demirkol, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla takipçilerine Umre ziyaretinden kareler sundu.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Kutsal topraklardan yaptığı paylaşımlarda kendine has üslubunu sürdüren ünlü komedyen, asansörde ihramlı olarak çektiği ayna öz çekimini paylaştı. notunu yazdı. Mescid-i Nebevi görünümünü de paylaşan Demirkol'un gönderileri kısa sürede sosyal medyada çok sayıda etkileşim aldı.