Mert Yazıcıoğlu'nun son hali dikkat çekti: Tatilden döndü imajını yeniledi!

Son olarak Kuruluş Orhan dizisiyle izleyici karşısına çıkan Yazıcıoğlu, yeni yayın dönemi öncesinde imajında radikal bir değişikliğe gitti. Uzun süredir kullandığı sakallarına veda ederek sinekkaydı tıraş olan ünlü isim, yeni görünümünü sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. Yazıcıoğlu'nun taze imajı kısa sürede dijital platformlarda geniş yankı uyandırdı.

Mert Yazıcıoğlu ve sevgilisi Zeynep Artukmaç.

GÖZLERDEN UZAK YAŞANAN AŞK TATİLLE TAÇLANDI

Kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da magazin basınının radarında olan Mert Yazıcıoğlu, bir süredir psikiyatr ve yazar Gülseren Budayıcıoğlu'nun torunu Zeynep Artukmaç ile birlikte. İlişkilerini medyanın ilgisinden uzak tutmayı tercih eden ikili, baş başa çıktıkları tatille dinlenme fırsatı buldu. Tatil sonrası ilk paylaşımını yeni tarzıyla yapan oyuncunun bu değişimi "yeni proje hazırlığı mı?" sorularını da beraberinde getirdi.