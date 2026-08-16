Sibel Can'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! Sahne kıyafetine yorum yağdı
Ünlü şarkıcı Sibel Can, Belek'te verdiği konserde sahne performansının yanı sıra tercih ettiği kıyafetle de dikkatleri üzerine çekti. Baştan aşağı siyah ve ışıltılı bir elbiseyle sahneye çıkan Can'ın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, tarzı kullanıcıları ikiye böldü.
Hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden Sibel Can, Belek'te hayranlarıyla buluştu.
SİYAH VE IŞILTILI KIYAFETİ DİKKAT ÇEKTİ
Sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, sahneye baştan aşağı siyah ve ışıltılı bir elbiseyle çıktı.
Ünlü şarkıcının konserden görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından kıyafet tercihi kısa sürede çok sayıda yorum aldı.
Bazı sosyal medya kullanıcıları Can'ın tarzını beğenirken, bazıları ise kıyafet seçimini eleştirdi.
SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI
Can'ın sahne kostümü için "Bu kıyafet olmamış", "Kilosu sorun değil, kıyafet kötü" ve "Nur Yerlitaş'tan sonra kıyafetleri çok olmuyor" gibi yorumlar yapıldı.
Ünlü şarkıcının görüntüleri üzerinden fiziğine yönelik yorumlarda bulunan kullanıcılar da oldu.
Bazı takipçileri Can'ın son dönemde kilo aldığını öne sürerken, bazıları ise fiziksel görünüm yerine sanatçının sesi ve sahne performansına odaklanılması gerektiğini savundu.
"ONUN SESİ YETER"
Eleştirilerin yanında Sibel Can'a destek mesajları da geldi.
Ünlü sanatçının yıllardır sahnedeki başarısıyla öne çıktığını belirten bazı kullanıcılar, "Onun sesi yeter" yorumuyla Can'a destek verdi.
Sibel Can ise sosyal medyada gündem olan sahne tarzına yönelik yorumlara ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.