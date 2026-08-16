Sibel Can'ın son hali sosyal medyada gündem oldu! Sahne kıyafetine yorum yağdı

Hem özel hayatı hem de kariyeriyle magazin gündeminin yakından takip edilen isimlerinden Sibel Can, Belek'te hayranlarıyla buluştu.

Bazı sosyal medya kullanıcıları Can'ın tarzını beğenirken, bazıları ise kıyafet seçimini eleştirdi.

Sevilen şarkılarını seslendiren Sibel Can, sahneye baştan aşağı siyah ve ışıltılı bir elbiseyle çıktı.

SOSYAL MEDYADA YORUM YAĞDI

Can'ın sahne kostümü için "Bu kıyafet olmamış", "Kilosu sorun değil, kıyafet kötü" ve "Nur Yerlitaş'tan sonra kıyafetleri çok olmuyor" gibi yorumlar yapıldı.

Ünlü şarkıcının görüntüleri üzerinden fiziğine yönelik yorumlarda bulunan kullanıcılar da oldu.

Bazı takipçileri Can'ın son dönemde kilo aldığını öne sürerken, bazıları ise fiziksel görünüm yerine sanatçının sesi ve sahne performansına odaklanılması gerektiğini savundu.