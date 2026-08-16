Oyuncu Eylül Lize Kandemir trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konuldu
atv'nin “Kardeşlerim” dizisindeki Yasmin rolüyle tanınan ve son olarak “Masumiyet Müzesi”nde Füsun karakterini canlandıran Eylül Lize Kandemir, Sarıyer'deki trafik denetiminde polis ekiplerince durduruldu. Alkolmetre testinde 1,10 promil alkollü olduğu tespit edilen genç oyuncuya idari para cezası uygulanırken ehliyetine de el konuldu.
Oyuncu Eylül Lize Kandemir, İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kandemir'in kullandığı araç rutin denetim gerçekleştiren trafik ekiplerince kontrol edildi.
ALKOLMETRE TESTİ YAPILDI
Polis ekipleri tarafından Eylül Lize Kandemir'e alkolmetre testi uygulandı. Yapılan ölçüm sonucunda genç oyuncunun yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi.
tv100'ün haberine göre, Kandemir'in ölçüm sonucunun 1,10 promil olduğu kayıtlara geçti.
EHLİYETİNE EL KONULDU
Test sonucunun ardından gerekli işlemlerin yapılması için Kandemir polis merkezine götürüldü.
Genç oyuncuya Karayolları Trafik Kanunu kapsamında idari para cezası uygulanırken sürücü belgesine de el konuldu. Kandemir'in emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından polis merkezinden ayrıldığı belirtildi.
KANDEMİR'DEN HENÜZ AÇIKLAMA YOK
Yaşanan olayın ardından Eylül Lize Kandemir cephesinden konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
atv'nin "Kardeşlerim" dizisinde canlandırdığı Yasmin karakteriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşan Kandemir, son olarak "Masumiyet Müzesi" dizisinde Füsun karakteriyle izleyici karşısına çıktı.