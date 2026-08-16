Oyuncu Eylül Lize Kandemir trafik kontrolünde alkollü çıktı! Ehliyetine el konuldu

Oyuncu Eylül Lize Kandemir, İstanbul Sarıyer'de gerçekleştirilen trafik denetiminde polis ekipleri tarafından durduruldu. Kandemir'in kullandığı araç rutin denetim gerçekleştiren trafik ekiplerince kontrol edildi.

Eylül Lize Kandemir (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ALKOLMETRE TESTİ YAPILDI

Polis ekipleri tarafından Eylül Lize Kandemir'e alkolmetre testi uygulandı. Yapılan ölçüm sonucunda genç oyuncunun yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu belirlendi.

tv100'ün haberine göre, Kandemir'in ölçüm sonucunun 1,10 promil olduğu kayıtlara geçti.