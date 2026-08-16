Altı Üstü İstanbul'un yıldızı Elçin Zehra İrem'den şaşırtıcı itiraf! Meğer yıllardır herkes yanlış biliyormuş

Reyting rekorları kıran "Altı Üstü İstanbul" dizisinde Naz karakterine hayat veren genç oyuncunun, sektörde yıllardır soyadını adı olarak kullandığı ortaya çıktı. Günaydın'dan Merve Yurtyapan 16 Ağustos 2026 tarihli yazısında şu ifadeleri kullanıyor:

Elçin Zehra İrem (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

ATV'NİN REYTİNG REKORLARI KIRAN DİZİSİ: ALTI ÜSTÜ İSTANBUL

Son dönemde ekranlarda genç yıldızlar yükselişe geçti. Onlardan biri de Elçin Zehra İrem. 2022 yılında ilk projesiyle ekranlara adım atan İrem, atv'nin çok sevilen ve bir döneme damga vuran dizisi 'Kardeşlerim' ile adından söz ettirdi.

Elçin Zehra İrem, bu sezon ise atv'nin reyting rekorları kıran dizisi 'Altı Üstü İstanbul'da canlandırdığı karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Tüm hayatının geçmişteki büyük bir yalana dayandığından habersiz, zenginlik içinde büyümüş iyi niyetli ve fedakar bir genç kız olan 'Naz'ı oynayan İrem, dizinin sevilen genç oyuncularından biri oldu.