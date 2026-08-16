Nilüfer ve Bayhan hastaneye koştu! Talihsiz kaza geçiren Deniz Seki'nin sağlık durumunu açıkladılar
Merdivenden düşerek leğen kemiğini kıran ve omurgası zedelenen Deniz Seki’yi hastanede ziyaret eden Nilüfer, Bayhan ve Demet Akbağ, ünlü sanatçının son durumunu açıkladı. Maslak'taki hastaneden gelen haberler sevenlerini rahatlattı.
Bayhan, Nilüfer ve Demet Akbağ, geçtiğimiz günlerde merdivenlerden kayıp düşen Deniz Seki'yi hastanede ziyaret etti.
ÜNLÜ İSİMLER ZİYARETİNE GİTTİ
Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören Seki'yi ziyarete gelen Bayhan, "Sağlığı bizim beklediğimizden daha iyi durumda, bu bizi mutlu etti. Dominik'te de bizi ziyaret etmişti, bağımız güçlü. Bir an önce iyileşsin; Deniz Hanım'ın maşallahı var zaten, daha da iyi olacaktır." dedi.
"BİRKAÇ GÜN DAHA HASTANEDEYMİŞ"
Takvim'den Doğan Savaş'ın haberine göre Nilüfer ise, "Deniz'i görmek istedim, çok severim. Gayet iyiydi ama talihsiz bir kaza yaşamış. Allah beterinden korusun. Birkaç gün daha hastanedeymiş, sonrasında taburcu olacakmış" ifadelerini kullandı.
LEĞEN KEMİĞİNDE KIRIK VE OMURGASINDA ZEDELENME
Hastanede yapılan ilk kontrollerde ünlü sanatçının leğen kemiğinde kırık ve omurgasında zedelenme tespit edilmişti.