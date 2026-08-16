Nilüfer ve Bayhan hastaneye koştu! Talihsiz kaza geçiren Deniz Seki'nin sağlık durumunu açıkladılar

Bayhan (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

ÜNLÜ İSİMLER ZİYARETİNE GİTTİ

Maslak'taki özel bir hastanede tedavi gören Seki'yi ziyarete gelen Bayhan, "Sağlığı bizim beklediğimizden daha iyi durumda, bu bizi mutlu etti. Dominik'te de bizi ziyaret etmişti, bağımız güçlü. Bir an önce iyileşsin; Deniz Hanım'ın maşallahı var zaten, daha da iyi olacaktır." dedi.