Alişan'ın kucağındaki keçiyle eğlenceli anları: "İkimiz de inatçıyız ama iyi anlaştık"

"Kralı Gelse", "İkimize Birden" ve "Var Ya" gibi hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Türk arabesk-fantezi müziğinin sevilen ismi, sunucu ve oyuncu Alişan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçı, bu kez takipçilerini tebessüm ettiren neşeli bir paylaşıma imza attı. Alişan'dan güldüren inatçı keçi paylaşımı: "İyi anlaştık"

Görüntüler Alişan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır. ANKARALI NAMIK ŞARKISI EŞLİĞİNDE EĞLENCELİ YÜRÜYÜŞ Instagram'ın hikaye bölümünden bir video yayınlayan Alişan, kucağında tuttuğu sevimli bir keçiyi yere bırakıp tasmayla gezdirdiği anları kayda aldı. Paylaşımına Ankaralı Namık'ın sevilen "Kostak Kostak" şarkısını ekleyen ünlü türkücü, eğlenceli kareye "İkimiz de inatçıyız ama iyi anlaştık :)" notunu düştü. Kısa sürede dikkat çeken paylaşım, sosyal medyada ilgi odağı oldu.