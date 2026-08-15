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Alişan'ın kucağındaki keçiyle eğlenceli anları: "İkimiz de inatçıyız ama iyi anlaştık"

Ünlü şarkıcı Alişan, Instagram hikayesinde bir keçiyle çekilen eğlenceli anlarını paylaştı. "İkimiz de inatçıyız ama iyi anlaştık" notunu düşen sanatçının videosu takipçilerini güldürdü.

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Alişan'ın kucağındaki keçiyle eğlenceli anları: "İkimiz de inatçıyız ama iyi anlaştık"

"Kralı Gelse", "İkimize Birden" ve "Var Ya" gibi hit şarkılarıyla geniş kitlelere ulaşan Türk arabesk-fantezi müziğinin sevilen ismi, sunucu ve oyuncu Alişan, sosyal medyayı aktif kullanmaya devam ediyor. Instagram'da 2,8 milyon takipçisi bulunan ünlü sanatçı, bu kez takipçilerini tebessüm ettiren neşeli bir paylaşıma imza attı.

Video Oynatma İkonu Alişan'dan güldüren inatçı keçi paylaşımı: "İyi anlaştık"

Görüntüler Alişan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Görüntüler Alişan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

ANKARALI NAMIK ŞARKISI EŞLİĞİNDE EĞLENCELİ YÜRÜYÜŞ

Instagram'ın hikaye bölümünden bir video yayınlayan Alişan, kucağında tuttuğu sevimli bir keçiyi yere bırakıp tasmayla gezdirdiği anları kayda aldı. Paylaşımına Ankaralı Namık'ın sevilen "Kostak Kostak" şarkısını ekleyen ünlü türkücü, eğlenceli kareye "İkimiz de inatçıyız ama iyi anlaştık :)" notunu düştü. Kısa sürede dikkat çeken paylaşım, sosyal medyada ilgi odağı oldu.

Alişan ve ailesi.Alişan ve ailesi.

ÖRNEK AİLE YAŞANTISIYLA TAKDİR TOPLUYOR

6 Mayıs 2018 tarihinde oyuncu Buse Varol ile hayatını birleştiren Alişan, mutlu evliliği ve örnek aile hayatıyla da sık sık adından söz ettiriyor. Çiftin ilk göz ağrısı olan oğulları Burak 13 Şubat 2019 tarihinde, ikinci çocukları olan kızları Eliz ise 8 Şubat 2021 tarihinde dünyaya gelmişti. Sosyal medyada aile yaşantısı kadar sempatik paylaşımlarıyla da yer alan sanatçı, bu son videosuyla takipçilerinden tam not aldı.

Alişan.Alişan.

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Alişan kiminle evli ve kaç çocuğu var?
Alişan, 6 Mayıs 2018 tarihinde oyuncu Buse Varol ile evlenmiştir; çiftin Burak adında bir erkek ve Eliz adında bir kız çocuğu bulunmaktadır.
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Alişan keçi videosunu hangi şarkıyla paylaştı?
Ünlü şarkıcı, keçiyle çekildiği eğlenceli videoyu Ankaralı Namık'ın "Kostak Kostak" şarkısı eşliğinde paylaşmıştır.
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