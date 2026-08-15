Gözlerinin içine baka baka kutladı: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk dolu gece

Magazin dünyasının örnek ve parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini gözlerden uzak fakat tam bir uyum içinde sürdürmeye devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve bu mutlu beraberliklerini 2020 yılında kızları Lalin, 2022 yılında ise Leyla ile taçlandıran ünlü ikili, romantik paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

(Fotoğraflar Sinem Kobal'ın Instagram hesabından alınmıştır.) ÖZEL KUTLAMA Güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün yeni yaşına adım atmanın heyecanını yaşadı. Bu özel gün için yakın arkadaş grubuyla bir araya gelen ünlü çift, neşeli bir akşam yemeği organizasyonu düzenledi. Şıklığı ve zarafetiyle göz dolduran Sinem Kobal, gecenin her anını sevdikleriyle doyasıya kutladı.