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Gözlerinin içine baka baka kutladı: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk dolu gece

Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, yeni yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın dostlarının katıldığı özel bir organizasyonla kutladı. Ünlü çiftin romantik anları sosyal medyada ilgi gördü.

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Gözlerinin içine baka baka kutladı: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk dolu gece

Magazin dünyasının örnek ve parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini gözlerden uzak fakat tam bir uyum içinde sürdürmeye devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve bu mutlu beraberliklerini 2020 yılında kızları Lalin, 2022 yılında ise Leyla ile taçlandıran ünlü ikili, romantik paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.

(Fotoğraflar Sinem Kobal'ın Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Sinem Kobal'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

ÖZEL KUTLAMA

Güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün yeni yaşına adım atmanın heyecanını yaşadı. Bu özel gün için yakın arkadaş grubuyla bir araya gelen ünlü çift, neşeli bir akşam yemeği organizasyonu düzenledi. Şıklığı ve zarafetiyle göz dolduran Sinem Kobal, gecenin her anını sevdikleriyle doyasıya kutladı.

Gözlerinin içine baka baka kutladı: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk dolu gece-3

KENAN İMİRZALIOĞLU EŞİNİN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI

Kutlama boyunca eşi Sinem Kobal'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Kenan İmirzalıoğlu, romantik tavırlarıyla dikkat çekti. Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından birbirlerine aşk dolu gözlerle bakan ünlü çiftin o anları kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan özel karelerde eşine sarılan ve sevgisini gözler önüne seren İmirzalıoğlu, takipçilerden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Gözlerinin içine baka baka kutladı: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk dolu gece-4

SOSYAL MEDYADA DOĞUM GÜNÜ KARELERİ YAĞDI

Sinem Kobal, gecenin ilerleyen saatlerinde yakın dostlarıyla çektirdiği neşeli fotoğrafları ve eşiyle olan romantik pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımlar, ikilinin hayranları tarafından tebrik mesajlarıyla karşılandı.

Gözlerinin içine baka baka kutladı: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk dolu gece-5

MERAK EDİLENLER
Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu ne zaman evlendi?
Ünlü oyuncu çift 2016 yılında evlenerek hayatlarını birleştirmiştir.
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Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu'nun kaç çocuğu var?
Çiftin 2020 doğumlu Lalin ve 2022 doğumlu Leyla adında iki kız çocuğu bulunmaktadır.
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