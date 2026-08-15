Gözlerinin içine baka baka kutladı: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk dolu gece
Selena dizisiyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Sinem Kobal, yeni yaşını eşi Kenan İmirzalıoğlu ve yakın dostlarının katıldığı özel bir organizasyonla kutladı. Ünlü çiftin romantik anları sosyal medyada ilgi gördü.
Magazin dünyasının örnek ve parmakla gösterilen çiftleri arasında yer alan Sinem Kobal ile Kenan İmirzalıoğlu, mutlu evliliklerini gözlerden uzak fakat tam bir uyum içinde sürdürmeye devam ediyor. 2016 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan ve bu mutlu beraberliklerini 2020 yılında kızları Lalin, 2022 yılında ise Leyla ile taçlandıran ünlü ikili, romantik paylaşımlarıyla hayranlarının beğenisini toplamaya devam ediyor.
ÖZEL KUTLAMA
Güzel oyuncu Sinem Kobal, önceki gün yeni yaşına adım atmanın heyecanını yaşadı. Bu özel gün için yakın arkadaş grubuyla bir araya gelen ünlü çift, neşeli bir akşam yemeği organizasyonu düzenledi. Şıklığı ve zarafetiyle göz dolduran Sinem Kobal, gecenin her anını sevdikleriyle doyasıya kutladı.
KENAN İMİRZALIOĞLU EŞİNİN YANINDAN BİR AN OLSUN AYRILMADI
Kutlama boyunca eşi Sinem Kobal'ın yanından bir an olsun ayrılmayan Kenan İmirzalıoğlu, romantik tavırlarıyla dikkat çekti. Doğum günü pastasının kesilmesinin ardından birbirlerine aşk dolu gözlerle bakan ünlü çiftin o anları kameralara yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan özel karelerde eşine sarılan ve sevgisini gözler önüne seren İmirzalıoğlu, takipçilerden binlerce beğeni ve yorum aldı.
SOSYAL MEDYADA DOĞUM GÜNÜ KARELERİ YAĞDI
Sinem Kobal, gecenin ilerleyen saatlerinde yakın dostlarıyla çektirdiği neşeli fotoğrafları ve eşiyle olan romantik pozlarını sosyal medya hesabından takipçilerinin beğenisine sundu. Kısa sürede gündem olan paylaşımlar, ikilinin hayranları tarafından tebrik mesajlarıyla karşılandı.