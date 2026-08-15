Kanada Güzeli Türk kızı Aslıhan Morali oldu! Tacını takıp Miss Universe yolculuğunu başlattı

"SIRA DÜNYA SAHNESİNDE..."

Paylaşımında Türkiye'yi temsil etmenin haklı gururunu yaşadığını vurgulayan Sıla Saraydemir, duygularını tırnak içindeki şu sözlerle dile getirdi:

"Şimdi sıra dünya sahnesinde... Hayalini kurduğum Miss World yolculuğu için Vietnam'a doğru yola çıkıyorum. Bugün yalnızca kendi hayallerimi değil; ülkemi, kültürünü ve güzel Türkiye'mi de kalbimde taşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, ülkemi gururla ve en güzel şekilde temsil etmeye hazırım. Sizi çok seviyorum Türkiye'm. Kalbim sizinle, hedefim dünya. Türkiye'm, bu yolculuk senin için."