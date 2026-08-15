Kanada Güzeli Türk kızı Aslıhan Morali oldu! Tacını takıp Miss Universe yolculuğunu başlattı
Kanada’da düzenlenen prestijli güzellik yarışmasında podyuma çıkan Türk kızı Aslıhan Morali, etkileyici zarafeti ve üstün performansıyla jüriyi büyüleyerek birincilik tacının sahibi oldu. Rakiplerini geride bırakıp Kanada Güzeli unvanını kazanan Morali, ülkeyi Miss Universe podyumunda temsil etmek üzere hazırlıklarına başladı.
Kanada'da gerçekleştirilen prestijli güzellik yarışmasında sahneye çıkan Türk kızı Aslıhan Morali, podyumdaki etkileyici performansı, zarafeti ve güzelliğiyle jüri üyelerinden tam not aldı. Rakiplerini geride bırakarak birincilik kürsüsüne oturan genç güzel, Kanada Güzeli unvanını elde edip tacın sahibi oldu.
Tacı takarak uluslararası alanda adından söz ettiren Morali, şimdi küresel sahne için hazırlıklarına hız kesmeden başladı. Ünlü isim, dünyanın dört bir yanından gelen adayların kıyasıya yarışacağı Miss Universe organizasyonunda Kanada'yı temsil edecek.
SILA SARAYDEMİR MİSS WORLD İÇİN VİETNAM'A UÇTU
Güzellik yarışmaları cephesindeki heyecan yalnızca Kanada ile sınırlı kalmadı. Bu yıl 73'üncüsü düzenlenecek olan Dünya Güzellik Yarışması'nda (Miss World) Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanan Miss Turkey 2025 birincisi Sıla Saraydemir, dev organizasyon için Vietnam'a hareket etti.
İstanbul Havalimanı'nda elinde Türk bayrağı ile poz veren güzel isim, çektirdiği kareleri sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını takipçileriyle paylaştı.
"SIRA DÜNYA SAHNESİNDE..."
Paylaşımında Türkiye'yi temsil etmenin haklı gururunu yaşadığını vurgulayan Sıla Saraydemir, duygularını tırnak içindeki şu sözlerle dile getirdi:
"Şimdi sıra dünya sahnesinde... Hayalini kurduğum Miss World yolculuğu için Vietnam'a doğru yola çıkıyorum. Bugün yalnızca kendi hayallerimi değil; ülkemi, kültürünü ve güzel Türkiye'mi de kalbimde taşıyorum. Elimden gelenin en iyisini yapmaya, ülkemi gururla ve en güzel şekilde temsil etmeye hazırım. Sizi çok seviyorum Türkiye'm. Kalbim sizinle, hedefim dünya. Türkiye'm, bu yolculuk senin için."