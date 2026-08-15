İdo Tatlıses oğullarını böyle kayda aldı: Bakışları ve kahkahaları sosyal medyayı salladı!

2021 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı. Aile yaşantılarını ve mutlu anlarını sık sık sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bu kez ikizlerin koltukta devrildikleri sevimli ve neşeli anlarıyla adından söz ettirdi.

İdo Tatlıses ve ikizlerinden eğlenceli poz!