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İdo Tatlıses oğullarını böyle kayda aldı: Bakışları ve kahkahaları sosyal medyayı salladı!

Ünlü şarkıcı İdo Tatlıses, ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir’in eğlenceli anlarını paylaştı. Yeni şarkısı eşliğindeki sevimli video kısa sürede beğeni topladı.

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İdo Tatlıses oğullarını böyle kayda aldı: Bakışları ve kahkahaları sosyal medyayı salladı!

2021 yılında görkemli bir düğünle nikah masasına oturan İdo Tatlıses ile Yasemin Şefkatli, 2024 yılında ikiz oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'i kucaklarına alarak ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşamıştı. Aile yaşantılarını ve mutlu anlarını sık sık sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bu kez ikizlerin koltukta devrildikleri sevimli ve neşeli anlarıyla adından söz ettirdi.

Video Oynatma İkonu İdo Tatlıses ve ikizlerinden eğlenceli poz!

(Fotoğraflar İdo Tatlıses'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar İdo Tatlıses'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)

"YIKILMAYIZ ÖYLE" ŞARKISI EŞLİĞİNDE EĞLENCELİ ANLAR

Sosyal medyayı aktif kullanan İdo Tatlıses, oğulları İbrahim Ayel ve Sinan Emir'in koltukta birbirine sarılırken birden geriye doğru devrildiği anları kayda aldı. Şarkıcı, ikizlerin kahkahalara boğulduğu bu sevimli görüntüleri kendi seslendirdiği "Yıkılmayız Öyle" şarkısı eşliğinde takipçilerinin beğenisine sundu.

İdo Tatlıses oğullarını böyle kayda aldı: Bakışları ve kahkahaları sosyal medyayı salladı!-3

"YIKILIRSAK KALKARIZ" NOTU BEĞENİ YAĞMURUNA TUTULDU

Ünlü şarkıcının video paylaşımına düştiği "Yıkılırsak kalkarız" notu takipçilerini gülümsetti. İkizlerin doğal ve neşeli halleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, paylaşıma binlerce beğeni ve yorum yağdı.

İdo Tatlıses oğullarını böyle kayda aldı: Bakışları ve kahkahaları sosyal medyayı salladı!-4

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İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli ne zaman evlendi?
Ünlü çift 2021 yılında hayatlarını birleştirmiştir.
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İdo Tatlıses'in ikizlerinin adı nedir ve ne zaman doğdular?
Çiftin 2024 yılında dünyaya gelen ikiz oğullarının adı İbrahim Ayel ve Sinan Emir'dir.
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İdo Tatlıses ikizlerinin videosunu hangi şarkıyla paylaştı?
İdo Tatlıses, oğullarının neşeli anlarını "Yıkılmayız Öyle" isimli şarkısı eşliğinde paylaşmıştır.
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