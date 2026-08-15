CANLI YAYIN
Geri

Kırmızı elbisesi ve kumsal keyfi: Başak Dizer oğlu Kurt Efe ile gündem oldu

Stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medyada oğlu Kurt Efe ile olan renkli karelerini ve tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından gelen bu anne-oğul paylaşımı büyük ilgi gördü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Kırmızı elbisesi ve kumsal keyfi: Başak Dizer oğlu Kurt Efe ile gündem oldu

Stil danışmanı Başak Dizer, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 19 Şubat 2016 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini 15 Nisan 2022 tarihinde kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, örnek aile yaşantılarıyla sık sık adlarından söz ettiriyor.

(Fotoğraflar Başak Dizer'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Başak Dizer'in sosyal medya hesabından alınmıştır.)

OĞLU KURT EFE İLE KUMDA EĞLENCELİ ANLAR

Ünlü çift, son olarak Dizer'in paylaşımıyla gündeme geldi. Yaz tatilinin tadını çıkaran Başak Dizer, sosyal medya hesabından oğlu Kurt Efe ile kumsalda geçirdiği neşeli anlara ait bir kare paylaştı. Küçük Kurt Efe ile kumsala inip oyuncaklarıyla kumda oyunlar oynayan ünlü isim, oğluyla ilgilendiği samimi ve anaç halleriyle takipçilerinden tam not aldı.

Kırmızı elbisesi ve kumsal keyfi: Başak Dizer oğlu Kurt Efe ile gündem oldu-3

Instagram hesabında bir fotoğraf serisi paylaşan Dizer, plaj stilinden akşam şıklığına kadar tercih ettiği iddialı kombinleriyle de dikkat çekti.

Kırmızı elbisesi ve kumsal keyfi: Başak Dizer oğlu Kurt Efe ile gündem oldu-4

KIVANÇ TATLITUĞ SOSYAL MEDYAYA VEDA ETMİŞTİ

Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe ile olan bu tatil paylaşımı, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un radikal kararının ardından geldi. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin yer aldığı resmi Instagram ve X (Twitter) hesaplarını kapatma kararı alan oyuncu, hayranlarını şaşırtmıştı.

Kamuoyunda siber saldırı veya yeni bir proje reklamı yönünde iddialar ortaya atılsa da gerçeğin öyle olmadığı anlaşılmıştı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Tatlıtuğ'un bu hamlesinin arkasında herhangi bir kriz veya gizemli bir durumun bulunmadığı, sadece dijital dünyaya ara vermek istediği öğrenilmişti.

Kırmızı elbisesi ve kumsal keyfi: Başak Dizer oğlu Kurt Efe ile gündem oldu-5

MERAK EDİLENLER
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer ne zaman evlendi?
Ünlü çift, 19 Şubat 2016 tarihinde Paris'te gerçekleşen sade bir törenle evlenmiştir.
MERAK EDİLENLER
Başak Dizer ve Kıvanç Tatlıtuğ'un çocuklarının adı ne?
Çiftin 15 Nisan 2022 tarihinde dünyaya gelen oğullarının adı Kurt Efe'dir.
Gözlerinin içine baka baka kutladı: Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan aşk dolu gece
SONRAKİ HABER

Sinem Kobal'a aşk dolu doğum günü kutlaması
Buse Sarı
Buse Sarı Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler