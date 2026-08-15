Kırmızı elbisesi ve kumsal keyfi: Başak Dizer oğlu Kurt Efe ile gündem oldu
Stil danışmanı Başak Dizer, sosyal medyada oğlu Kurt Efe ile olan renkli karelerini ve tatil fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sundu. Eşi Kıvanç Tatlıtuğ’un sosyal medya hesaplarını kapatmasının ardından gelen bu anne-oğul paylaşımı büyük ilgi gördü.
Stil danışmanı Başak Dizer, oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile 19 Şubat 2016 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te gerçekleşen sade bir törenle dünyaevine girmişti. Mutlu evliliklerini 15 Nisan 2022 tarihinde kucaklarına aldıkları oğulları Kurt Efe ile taçlandıran ünlü çift, örnek aile yaşantılarıyla sık sık adlarından söz ettiriyor.
OĞLU KURT EFE İLE KUMDA EĞLENCELİ ANLAR
Ünlü çift, son olarak Dizer'in paylaşımıyla gündeme geldi. Yaz tatilinin tadını çıkaran Başak Dizer, sosyal medya hesabından oğlu Kurt Efe ile kumsalda geçirdiği neşeli anlara ait bir kare paylaştı. Küçük Kurt Efe ile kumsala inip oyuncaklarıyla kumda oyunlar oynayan ünlü isim, oğluyla ilgilendiği samimi ve anaç halleriyle takipçilerinden tam not aldı.
Instagram hesabında bir fotoğraf serisi paylaşan Dizer, plaj stilinden akşam şıklığına kadar tercih ettiği iddialı kombinleriyle de dikkat çekti.
KIVANÇ TATLITUĞ SOSYAL MEDYAYA VEDA ETMİŞTİ
Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe ile olan bu tatil paylaşımı, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un radikal kararının ardından geldi. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin yer aldığı resmi Instagram ve X (Twitter) hesaplarını kapatma kararı alan oyuncu, hayranlarını şaşırtmıştı.
Kamuoyunda siber saldırı veya yeni bir proje reklamı yönünde iddialar ortaya atılsa da gerçeğin öyle olmadığı anlaşılmıştı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Tatlıtuğ'un bu hamlesinin arkasında herhangi bir kriz veya gizemli bir durumun bulunmadığı, sadece dijital dünyaya ara vermek istediği öğrenilmişti.