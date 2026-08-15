Kırmızı elbisesi ve kumsal keyfi: Başak Dizer oğlu Kurt Efe ile gündem oldu

KIVANÇ TATLITUĞ SOSYAL MEDYAYA VEDA ETMİŞTİ

Başak Dizer'in oğlu Kurt Efe ile olan bu tatil paylaşımı, eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un radikal kararının ardından geldi. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin yer aldığı resmi Instagram ve X (Twitter) hesaplarını kapatma kararı alan oyuncu, hayranlarını şaşırtmıştı.

Kamuoyunda siber saldırı veya yeni bir proje reklamı yönünde iddialar ortaya atılsa da gerçeğin öyle olmadığı anlaşılmıştı. Yakın çevresinden edinilen bilgilere göre Tatlıtuğ'un bu hamlesinin arkasında herhangi bir kriz veya gizemli bir durumun bulunmadığı, sadece dijital dünyaya ara vermek istediği öğrenilmişti.