Cem Uzan’ın oğlu Renç Uzan bağış ile film çekiyor: Babası milyarları kaçırdı oğlu 1 milyon TL topladı!

İş dünyası ve sosyetenin varlıklı ailelerinden gelen Cem Uzan ile Alara Koçibey'in oğlu Renç Uzan, ilk sinema projesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Eğitimini yurt dışında tamamlayan genç ismin, ilk filminin bütçesini kendi imkanları yerine bağış kampanyasıyla karşılaması dikkat çekti.

İNGİLTERE'DE EĞİTİM ALIP BAĞIŞ KAMPANYASI AÇTI Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Londra'daki King's College London'da sinema eğitimi alan Renç Uzan, mezuniyetinin ardından vakit kaybetmeden yönetmenlik ve senaristlik koltuğuna oturmak istedi. Motosiklet kazası geçiren bir sürücünün yaşadığı değişimi konu alan bir kısa film projesi hazırlayan Uzan, yapımın finansmanı için bir yardım platformuna giriş yaparak bağış topladı.