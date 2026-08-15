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Cem Uzan’ın oğlu Renç Uzan bağış ile film çekiyor: Babası milyarları kaçırdı oğlu 1 milyon TL topladı!

Bir dönem yurtdışına milyarlarca lira kaçıran ünlü iş insanı Cem Uzan ile Alara Koçibey'in oğlu Renç Uzan, çekeceği ilk kısa filmi için internet üzerinden bağış topladı. Uzan, tam 1 milyon TL destek elde etti.

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Cem Uzan’ın oğlu Renç Uzan bağış ile film çekiyor: Babası milyarları kaçırdı oğlu 1 milyon TL topladı!

İş dünyası ve sosyetenin varlıklı ailelerinden gelen Cem Uzan ile Alara Koçibey'in oğlu Renç Uzan, ilk sinema projesi için ilginç bir yönteme başvurdu. Eğitimini yurt dışında tamamlayan genç ismin, ilk filminin bütçesini kendi imkanları yerine bağış kampanyasıyla karşılaması dikkat çekti.

Cem Uzan’ın oğlu Renç Uzan bağış ile film çekiyor: Babası milyarları kaçırdı oğlu 1 milyon TL topladı!-2

İNGİLTERE'DE EĞİTİM ALIP BAĞIŞ KAMPANYASI AÇTI

Sabah'tan Ömer Karahan'ın haberine göre, Londra'daki King's College London'da sinema eğitimi alan Renç Uzan, mezuniyetinin ardından vakit kaybetmeden yönetmenlik ve senaristlik koltuğuna oturmak istedi. Motosiklet kazası geçiren bir sürücünün yaşadığı değişimi konu alan bir kısa film projesi hazırlayan Uzan, yapımın finansmanı için bir yardım platformuna giriş yaparak bağış topladı.

Cem Uzan’ın oğlu Renç Uzan bağış ile film çekiyor: Babası milyarları kaçırdı oğlu 1 milyon TL topladı!-3

Burada hikayesini anlatıp destekçilere imzalı film afişi, kamera arkası görüntüleri ve gala gösterimine bilet kazanma şansı sunan Renç, tam 1 milyon TL bağış topladı.

Cem Uzan’ın oğlu Renç Uzan bağış ile film çekiyor: Babası milyarları kaçırdı oğlu 1 milyon TL topladı!-4

Öte yandan Renç Uzan arazi yarışlarına olan tutkusuyla bilinen merhum dedesinden ilham aldığını söyledi.

Cem Uzan’ın oğlu Renç Uzan bağış ile film çekiyor: Babası milyarları kaçırdı oğlu 1 milyon TL topladı!-5

MERAK EDİLENLER
Renç Uzan filmini nasıl finanse etti?
Renç Uzan, ilk kısa filminin 1 milyon TL'lik bütçesini uluslararası bir kitle fonlama platformunda bağış toplayarak karşılamıştır.
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Renç Uzan'ın ailesi kimdir?
Renç Uzan, iş insanı Cem Uzan ve sosyetenin tanınan ismi Alara Koçibey'in oğludur.
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Renç Uzan ne eğitimi almıştır?
İngiltere'de King's College London'da sinema üzerine eğitim almıştır.
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