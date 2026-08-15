Lösemili Erva'nın hayali gerçek oldu: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan alkışlanan hareket

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, örnek bir davranışa imza atarak gönülleri fethetti. Ünlü çift, lösemili 7 yaşındaki Erva'nın uzun süredir kurduğu hayali gerçeğe dönüştürmek amacıyla özel bir organizasyonda bir araya geldi.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya hesaplarından alınmıştır. HAYALİNDEKİ MUTFAK SETİNE KAVUŞTU Lösemi mücadelesi veren minik Erva'nın en büyük dileği olan oyuncak mutfak seti, gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada kendisine hediye edildi. Erva'nın mutluluğuna ortak olan Elçin ve Bayat, onunla birlikte mutfağa girerek yemek yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Erva'nın heyecanı herkese duygusal anlar yaşattı.