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Lösemili Erva'nın hayali gerçek oldu: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan alkışlanan hareket

Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Erva'nın mutfak seti hayalini gerçekleştirdi. Ünlü çift, minik kızla mutfağa girerek keyifli anlar yaşadı.

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Lösemili Erva'nın hayali gerçek oldu: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan alkışlanan hareket

Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, örnek bir davranışa imza atarak gönülleri fethetti. Ünlü çift, lösemili 7 yaşındaki Erva'nın uzun süredir kurduğu hayali gerçeğe dönüştürmek amacıyla özel bir organizasyonda bir araya geldi.

Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat'ın sosyal medya hesaplarından alınmıştır.

HAYALİNDEKİ MUTFAK SETİNE KAVUŞTU

Lösemi mücadelesi veren minik Erva'nın en büyük dileği olan oyuncak mutfak seti, gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada kendisine hediye edildi.

Erva'nın mutluluğuna ortak olan Elçin ve Bayat, onunla birlikte mutfağa girerek yemek yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Erva'nın heyecanı herkese duygusal anlar yaşattı.

Ünlü çift, gerçekleştirdikleri bu organizasyonla herkesin takdirini topladı.Ünlü çift, gerçekleştirdikleri bu organizasyonla herkesin takdirini topladı.

"BİZ DE MUTLU OLDUK"

Cansel Elçin, "Erva'nın heyecanını ve mutluluğunu görmek bizim için günün en güzel tarafıydı. Birlikte mutfağa girdik, çok güldük, çok keyifli vakit geçirdik. Onun dileğine ortak olabilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bence bugün Erva kadar biz de mutlu olduk" dedi.

MERAK EDİLENLER
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat kimin hayalini gerçekleştirdi?
Ünlü çift, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Erva'nın hayalini kurduğu mutfak setine kavuşmasını sağladı.
MERAK EDİLENLER
Buluşmada neler yaşandı?
Erva'ya hediyesi teslim edildikten sonra Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat minik kızla mutfağa girerek birlikte yemek yaptı.

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