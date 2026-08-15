Lösemili Erva'nın hayali gerçek oldu: Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat'tan alkışlanan hareket
Oyuncu çift Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, lösemi tedavisi gören 7 yaşındaki Erva'nın mutfak seti hayalini gerçekleştirdi. Ünlü çift, minik kızla mutfağa girerek keyifli anlar yaşadı.
Oyuncu çift Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, örnek bir davranışa imza atarak gönülleri fethetti. Ünlü çift, lösemili 7 yaşındaki Erva'nın uzun süredir kurduğu hayali gerçeğe dönüştürmek amacıyla özel bir organizasyonda bir araya geldi.
HAYALİNDEKİ MUTFAK SETİNE KAVUŞTU
Lösemi mücadelesi veren minik Erva'nın en büyük dileği olan oyuncak mutfak seti, gerçekleştirilen bu anlamlı buluşmada kendisine hediye edildi.
Erva'nın mutluluğuna ortak olan Elçin ve Bayat, onunla birlikte mutfağa girerek yemek yaptı. Eğlenceli anların yaşandığı buluşmada Erva'nın heyecanı herkese duygusal anlar yaşattı.
"BİZ DE MUTLU OLDUK"
Cansel Elçin, "Erva'nın heyecanını ve mutluluğunu görmek bizim için günün en güzel tarafıydı. Birlikte mutfağa girdik, çok güldük, çok keyifli vakit geçirdik. Onun dileğine ortak olabilmek gerçekten çok kıymetliydi. Bence bugün Erva kadar biz de mutlu olduk" dedi.