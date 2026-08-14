Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Acı haberi kliniği duyurdu
Haber Spikeri Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin’in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu.
Haber Spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti.
Gültekin'in acı haberi, sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Acı haberin ardından Özlem Gültekin'in son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı da netleşti.
CENAZE TÖRENİ İZMİR'DE DÜZENLENECEK
Gültekin'in cenaze merasimine ilişkin detaylar kliniğin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre cenaze, 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazını müteakip İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.
ACI HABERİ KLİNİĞİ DUYURDU
Gültekin'in kliniğinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" ifadelerine yer verildi.
Veda mesajının devamında ise "Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun" denildi.
2019 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin ile televizyon sunucusu ve haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bir süredir fikir ayrılıkları yaşayan ikilinin karşılıklı boşanma davası açtığı biliniyordu.