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Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Acı haberi kliniği duyurdu

Haber Spikeri Erhan Çelik’in boşanma aşamasındaki eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin hayatını kaybetti. Gültekin’in vefat haberi, sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

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Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Acı haberi kliniği duyurdu

Haber Spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti.

Gültekin'in acı haberi, sahibi olduğu kliniğin resmi sosyal medya hesabı üzerinden kamuoyuna duyuruldu. Acı haberin ardından Özlem Gültekin'in son yolculuğuna uğurlanacağı cenaze programı da netleşti.

Fotoğraflar Özlem Gültekin'in sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Özlem Gültekin'in sosyal medya hesabından alınmıştır.

CENAZE TÖRENİ İZMİR'DE DÜZENLENECEK

Gültekin'in cenaze merasimine ilişkin detaylar kliniğin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Yapılan açıklamaya göre cenaze, 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazını müteakip İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacak ve Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecek.

Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Acı haberi kliniği duyurdu-3

ACI HABERİ KLİNİĞİ DUYURDU

Gültekin'in kliniğinin Instagram hesabından yapılan paylaşımda, "Onlarca kadının ve annenin hayatına dokunan Op. Dr. Özlem Gültekin'i kaybettik" ifadelerine yer verildi.

Veda mesajının devamında ise "Hayatın Öz'ü sonsuza dek bizimle. Başımız sağ olsun" denildi.

Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Acı haberi kliniği duyurdu-4

2019 YILINDA NİKAH MASASINA OTURMUŞLARDI

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Özlem Gültekin ile televizyon sunucusu ve haber spikeri Erhan Çelik, 2019 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten 2020 yılında Ali Boran adını verdikleri bir erkek çocukları dünyaya geldi. Bir süredir fikir ayrılıkları yaşayan ikilinin karşılıklı boşanma davası açtığı biliniyordu.

Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Acı haberi kliniği duyurdu-5

OP. DR. ÖZLEM GÜLTEKİN HAKKINDA
Çeşitli kaynaklarda 2 Eylül 1977 doğumlu ve 48 yaşında olduğu aktarılan Op. Dr. Özlem Gültekin, eğitimini farklı şehirlerde tamamladıktan sonra tıp alanında kariyer yaptı. Gültekin, Kadın Hastalıkları ve Doğum uzmanlığının yanı sıra medikal estetik uygulamaları alanında da hizmet vermekteydi.

Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Acı haberi kliniği duyurdu-6

MERAK EDİLENLER
Op. Dr. Özlem Gültekin kimdir?
Haber spikeri Erhan Çelik'in eşi olan Op. Dr. Özlem Gültekin, Kadın Hastalıkları, Doğum ve medikal estetik alanlarında uzmanlaşmış bir hekimdir.
Özlem Gültekin'in cenazesi ne zaman ve nereden kaldırılacak?
Gültekin'in cenazesi 14 Ağustos Cuma günü ikindi namazının ardından İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılarak Örnekköy Mezarlığı'na defnedilecektir.
Erhan Çelik ve Özlem Gültekin ne zaman evlendi?
2019 yılında evlenen çiftin 2020 doğumlu Ali Boran adında bir oğulları bulunmaktadır.

Erhan Çelik'in eşi Op. Dr. Özlem Gültekin vefat etti: Acı haberi kliniği duyurdu-7

Detay
Bilgi
Mesleği
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı
Eşi
Erhan Çelik (Boşanma aşamasında)
Evlilik Tarihi
2019
Çocukları
Ali Boran (d. 2020)
Cenaze Yeri
İzmir Karşıyaka Bostanlı Beşikçioğlu Camii
Defin Yeri
Örnekköy Mezarlığı
Cenaze Zamanı
14 Ağustos Cuma (İkindi Namazı)
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