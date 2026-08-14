Fahriye Evcen tatil pozlarını peş peşe yayınladı: Puantiyeli elbisesiyle ilgi odağı oldu
ATV’nin yeni dizisi Hamal ile ekranlara dönmeye hazırlanan ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf serisi paylaştı. İki çocuk annesi başarılı oyuncunun puantiyeli elbisesiyle verdiği pozlar, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında hayatını Burak Özçivit ile birleştiren Fahriye Evcen, mutlu evliliği ve aile yaşantısıyla sıkça adından söz ettiriyor. 2019 yılında ilk oğlu Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğlu Kerem'i kucaklarına alan ünlü çift, magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Bir süredir vaktini çocuklarına ayıran ve ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, tatil sürecine dair yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.
Fahriye Evcen puantiyeli elbisesiyle büyüledi
13 MİLYONLUK TAKİPÇİ KİTLESİNİN İLGİ ODAĞI OLDU
Instagram hesabında 13 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, peş peşe yayınladığı tatil pozlarıyla sosyal mecrada dikkatleri üzerine çekti. Şık puantiyeli elbisesiyle kamera karşısına geçen iki çocuk annesi Evcen, fit görünümü ve tarzıyla öne çıktı. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde hem yerli hem de yabancı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.
ATV EKRANLARINDA "HAMAL" DİZİSİYLE DÖNÜYOR
Uzun süren ekran molasının ardından setlere dönme kararı alan Fahriye Evcen, yeni sezonda iddialı bir projeyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başarılı oyuncu, ATV ekranlarında yayınlanacak olan "Hamal" dizisiyle ekran yolculuğuna kaldığı yerden devam edecek.
OKTAY KAYNARCA İLE BAŞROLÜ PAYLAŞACAK
Televizyon dünyasının usta isimlerinden Oktay Kaynarca'nın "Hamal Kemal" karakterine hayat vereceği projede Fahriye Evcen ise "Hayat" rolüyle seyirciyle buluşacak. Yeni projesi öncesinde ailesiyle birlikte tatil yaparak moral depolayan güzel oyuncu, set maratonu başlamadan önce keyifli anlarını takipçileriyle paylaşmayı sürdürüyor.