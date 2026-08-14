Fahriye Evcen tatil pozlarını peş peşe yayınladı: Puantiyeli elbisesiyle ilgi odağı oldu

2013 yılında "Çalıkuşu" dizisinin setinde tanışıp 2017 yılında hayatını Burak Özçivit ile birleştiren Fahriye Evcen, mutlu evliliği ve aile yaşantısıyla sıkça adından söz ettiriyor. 2019 yılında ilk oğlu Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğlu Kerem'i kucaklarına alan ünlü çift, magazin dünyasının en çok takip edilen isimleri arasında yer alıyor. Bir süredir vaktini çocuklarına ayıran ve ekranlardan uzak kalan güzel oyuncu, tatil sürecine dair yeni karelerini takipçileriyle paylaştı.

(Fotoğraflar Fahriye Evcen'in Instagram hesabından alınmıştır.) Fahriye Evcen puantiyeli elbisesiyle büyüledi 13 MİLYONLUK TAKİPÇİ KİTLESİNİN İLGİ ODAĞI OLDU Instagram hesabında 13 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, peş peşe yayınladığı tatil pozlarıyla sosyal mecrada dikkatleri üzerine çekti. Şık puantiyeli elbisesiyle kamera karşısına geçen iki çocuk annesi Evcen, fit görünümü ve tarzıyla öne çıktı. Ünlü ismin paylaşımı kısa süre içerisinde hem yerli hem de yabancı takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.