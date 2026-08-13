Usta tiyatro oyuncusu Eftal Gülbudak hayatını kaybetti

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden oyuncu Eftal Gülbudak, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Gülbudak'ın vefatını İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından duyurdu. SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI İBB Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçılarından Eftal Gülbudak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sanatçımız Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı'nın sosyal medya paylaşımı (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.) "SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) da Gülbudak'ın ardından taziye mesajı yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncu Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.