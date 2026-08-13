Usta tiyatro oyuncusu Eftal Gülbudak hayatını kaybetti
İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçılarından Eftal Gülbudak, 66 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının vefat haberinin ardından İBB Şehir Tiyatroları ve Film-San Vakfı taziye mesajı yayımladı.
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden oyuncu Eftal Gülbudak, 66 yaşında yaşamını yitirdi. Gülbudak'ın vefatını İBB Şehir Tiyatroları sosyal medya hesabından duyurdu.
SANAT DÜNYASININ ACI KAYBI
İBB Şehir Tiyatroları tarafından yapılan açıklamada, "İBB Şehir Tiyatroları'nın değerli sanatçılarından Eftal Gülbudak'ın vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Değerli sanatçımız Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve tiyatro camiamıza başsağlığı diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
"SEVENLERİNE BAŞSAĞLIĞI DİLİYORUZ
Film Sanayii ve Tüm Sanatçıları Güçlendirme Vakfı (Film-San) da Gülbudak'ın ardından taziye mesajı yayımladı. Vakfın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Oyuncu Eftal Gülbudak'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" denildi.
EFTAL GÜLBUDAK KİMDİR?
1960 yılında Kahramanmaraş'ta dünyaya gelen Eftal Gülbudak, uzun yıllar tiyatro sahnelerinde sanatseverlerle buluştu. İBB Şehir Tiyatroları bünyesinde çok sayıda önemli yapımda rol alan Gülbudak, kariyeri boyunca farklı türlerde oyunlarda sahneye çıktı.
Gülbudak'ın rol aldığı yapımlar arasında Kuşlar, Kırmızı Pabuçlar, Resimli Osmanlı Tarihi, Evita, Tartuffe, Barışa Şans Verin, Lüküs Hayat, Mösyö Butterfly, Askerliğim, İstanbul'un Gözleri Mahmur, Cem Sultan, Savaş ve Barış, Sevimli Hayalet, Yavru Kimin, Çalıkuşu, Birlikte Oynayalım, Bir Atın Öyküsü, Bisküvi Adam, Anadolu İnsanının Kültürel Kimliğinde Oyun/Bir, Ölüm ve Oyun ile Güz Bitiminde Moliere bulunuyor.