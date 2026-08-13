Yoğun yayın maratonuna Bodrum molası! Esra Erol’un "Planlanmayan tatil" paylaşımı beğeni topladı

atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16:00'da canlı yayınla izleyiciyle buluşan kendi adını taşıyan "Esra Erol'da" programının ardından yine atv'de "Var Mısın Yok Musun" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi. Ekranların başarılı yüzü, tatil tercihi olarak Ege'nin incisi Bodrum Yalıkavak'ı seçti.

"EN GÜZEL TATİLLER HİÇ PLANLANMAYANLARDIR"

Paylaştığı fotoğraf serisine duygularını ifade eden bir not ekleyen güzel sunucu, "Bazen en güzel tatiller, hiç planlanmayanlardır. Ne istersek o… İyi ki" ifadelerini kullandı. Erol'un bu samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.