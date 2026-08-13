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Yoğun yayın maratonuna Bodrum molası! Esra Erol’un "Planlanmayan tatil" paylaşımı beğeni topladı

atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Ege'nin gözde tatil beldesi Bodrum Yalıkavak'ta enerji depoluyor. Sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşan ünlü isim, “Bazen en güzel tatiller, hiç planlanmayanlardır. Ne istersek o… İyi ki” notunu düşerek takipçilerinin beğenisini kazandı.

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Yoğun yayın maratonuna Bodrum molası! Esra Erol’un "Planlanmayan tatil" paylaşımı beğeni topladı

atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16:00'da canlı yayınla izleyiciyle buluşan kendi adını taşıyan "Esra Erol'da" programının ardından yine atv'de "Var Mısın Yok Musun" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi. Ekranların başarılı yüzü, tatil tercihi olarak Ege'nin incisi Bodrum Yalıkavak'ı seçti.

(Fotoğraflar Esra Erol'un sosyal medya hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Esra Erol'un sosyal medya hesabından alınmıştır.)

Ekranların sevilen ismi Esra Erol, sezonun yorgunluğunu Bodrum Yalıkavak'ta atıyor. Güneşin ve denizin tadını çıkaran başarılı sunucu, tatilinden en özel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.

Yoğun yayın maratonuna Bodrum molası! Esra Erol’un "Planlanmayan tatil" paylaşımı beğeni topladı-3

"EN GÜZEL TATİLLER HİÇ PLANLANMAYANLARDIR"

Paylaştığı fotoğraf serisine duygularını ifade eden bir not ekleyen güzel sunucu, "Bazen en güzel tatiller, hiç planlanmayanlardır. Ne istersek o… İyi ki" ifadelerini kullandı. Erol'un bu samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Yoğun yayın maratonuna Bodrum molası! Esra Erol’un "Planlanmayan tatil" paylaşımı beğeni topladı-4

STİLİ VE GÜLER YÜZÜYLE DİKKAT ÇEKTİ

Yalıkavak'ın eşsiz manzarasında ve teknede çekildiği karelerde şıklığıyla göz dolduran Esra Erol, sempatik tavırlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü sunucunun doğal hali takipçilerinden tam not aldı.

Yoğun yayın maratonuna Bodrum molası! Esra Erol’un "Planlanmayan tatil" paylaşımı beğeni topladı-5

MİNİK ÖMER DE ANNESİYLE!

2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile hayatını birleştiren ve bu mutlu evlilikten İdris Ali ile Ömer Erol adında iki erkek çocuğu bulunan güzel sunucu, yayın maratonu öncesinde küçük oğlu ve arkadaşlarıyla moral depoladı.

Yoğun yayın maratonuna Bodrum molası! Esra Erol’un "Planlanmayan tatil" paylaşımı beğeni topladı-6

MERAK EDİLENLER
Esra Erol nerede tatil yapıyor?
Ünlü sunucu Esra Erol, tatilini Bodrum Yalıkavak'ta geçirmektedir.
Esra Erol'da yeni sezon ne zaman başlayacak?
31 Ağustos Pazartesi günü saat 16.00'da Esra Erol'da programı yeni sezona kaldığı yerden devam edecek.
Esra Erol kiminle evli ve kaç çocuğu var?
2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile evlenen Esra Erol'un İdris Ali ve Ömer Erol adında iki erkek çocuğu vardır.
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