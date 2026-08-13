Yoğun yayın maratonuna Bodrum molası! Esra Erol’un "Planlanmayan tatil" paylaşımı beğeni topladı
atv ekranlarının sevilen sunucusu Esra Erol, Ege'nin gözde tatil beldesi Bodrum Yalıkavak'ta enerji depoluyor. Sosyal medya hesabından tatil karelerini paylaşan ünlü isim, “Bazen en güzel tatiller, hiç planlanmayanlardır. Ne istersek o… İyi ki” notunu düşerek takipçilerinin beğenisini kazandı.
atv ekranlarında hafta içi her gün saat 16:00'da canlı yayınla izleyiciyle buluşan kendi adını taşıyan "Esra Erol'da" programının ardından yine atv'de "Var Mısın Yok Musun" yarışmasının sunuculuğunu üstlenen Esra Erol, yoğun çalışma temposuna kısa bir ara verdi. Ekranların başarılı yüzü, tatil tercihi olarak Ege'nin incisi Bodrum Yalıkavak'ı seçti.
Ekranların sevilen ismi Esra Erol, sezonun yorgunluğunu Bodrum Yalıkavak'ta atıyor. Güneşin ve denizin tadını çıkaran başarılı sunucu, tatilinden en özel anları sosyal medya hesabından paylaşmayı ihmal etmedi.
"EN GÜZEL TATİLLER HİÇ PLANLANMAYANLARDIR"
Paylaştığı fotoğraf serisine duygularını ifade eden bir not ekleyen güzel sunucu, "Bazen en güzel tatiller, hiç planlanmayanlardır. Ne istersek o… İyi ki" ifadelerini kullandı. Erol'un bu samimi paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.
STİLİ VE GÜLER YÜZÜYLE DİKKAT ÇEKTİ
Yalıkavak'ın eşsiz manzarasında ve teknede çekildiği karelerde şıklığıyla göz dolduran Esra Erol, sempatik tavırlarıyla adından söz ettirdi. Ünlü sunucunun doğal hali takipçilerinden tam not aldı.
MİNİK ÖMER DE ANNESİYLE!
2010 yılında iş insanı Ali Özbir ile hayatını birleştiren ve bu mutlu evlilikten İdris Ali ile Ömer Erol adında iki erkek çocuğu bulunan güzel sunucu, yayın maratonu öncesinde küçük oğlu ve arkadaşlarıyla moral depoladı.