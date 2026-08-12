5 milyon takipçili hesaba bir anda veda etti: Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyadan çekildi
Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını ve X (Twitter) hesabını eş zamanlı olarak kapattı. Ailesiyle birlikte tatilde olduğu öğrenilen ünlü oyuncunun bu kararı almasının arkasındaki neden ise merak konusu oldu.
Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarını kapatarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını ve X hesabını eş zamanlı olarak erişime kapatan ünlü oyuncunun bu radikal adımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.
Ailesiyle birlikte tatilde olduğu bilinen Tatlıtuğ'un, uzun süredir aktif olarak kullandığı profillerini neden kapattığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
TÜM HESAPLARINI AYNI ANDA KAPATTI
Uzun süredir Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan popüler isimler arasında yer alan Tatlıtuğ'un, 5 milyonluk Instagram hesabı ile birlikte X hesabını da concurrent (eş zamanlı) olarak kapatması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Her iki platformun da aynı dönemde erişime kapanması, sosyal medyada farklı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.
KARARIN NEDENİ HENÜZ NETLEŞMEDİ
Tatlıtuğ'un sosyal medyaya veda etme kararının ardında yatan gerçek sebep hakkında şu an için net bir bilgi bulunmuyor. Bu adımın oyuncunun bilinçli bir tercihi mi olduğu, yoksa teknik veya farklı bir nedenden mi kaynaklandığı belirsizliğini koruyor. Oyuncu cephesinden de konuyla ilgili herhangi bir resmi bilgilendirme gelmedi.
UZUN SÜREDİR DÜŞÜNDÜĞÜ İDDİA EDİLİYOR
Sohbet kulislerinde yer alan iddialara göre, Kıvanç Tatlıtuğ'un sosyal mecralardan uzaklaşma fikrini bir süredir planladığı ve bu isteğini zaman zaman yakın çevresiyle paylaştığı öne sürüldü. Kararın kesin gerekçesi henüz doğrulanmadığı için ortaya atılan yorumlara temkinli yaklaşılırken, ünlü oyuncunun hesaplarını yeniden açıp açmayacağı ise merakla bekleniyor.