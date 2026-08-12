5 milyon takipçili hesaba bir anda veda etti: Kıvanç Tatlıtuğ sosyal medyadan çekildi

Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesaplarını kapatarak magazin gündemine bomba gibi düştü. Yaklaşık 5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını ve X hesabını eş zamanlı olarak erişime kapatan ünlü oyuncunun bu radikal adımı kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Ailesiyle birlikte tatilde olduğu bilinen Tatlıtuğ'un, uzun süredir aktif olarak kullandığı profillerini neden kapattığına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Başak Dizer'in sosyal medya hesabından alınmıştır.) TÜM HESAPLARINI AYNI ANDA KAPATTI Uzun süredir Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan popüler isimler arasında yer alan Tatlıtuğ'un, 5 milyonluk Instagram hesabı ile birlikte X hesabını da concurrent (eş zamanlı) olarak kapatması takipçilerinin gözünden kaçmadı. Her iki platformun da aynı dönemde erişime kapanması, sosyal medyada farklı iddiaların ortaya atılmasına yol açtı.