Üniversite yıllarından aşka uzanan yolculuk: Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray’a doğum günü mesajı!

"HERKES DURUMU BİLİYORDU"

Hatice Aslan, daha önce ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada gizlenme gayesi gütmediklerini belirterek, "Mahir'i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisi setindeki arkadaşlarım, ailem ve Mahir'in çevresi de dahil olmak üzere herkes durumu biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.