Üniversite yıllarından aşka uzanan yolculuk: Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray’a doğum günü mesajı!
Oyuncu Hatice Aslan, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Mahir Günşiray’ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan Aslan'ın "Seni çok seviyorum" mesajı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Üniversiteden sınıf arkadaşı olan oyuncu Mahir Günşiray ile Hatice Aslan'ın geçtiğimiz aylarda ilan ettiği birliktelikleri dolu dizgin devam ediyor. İki ünlü oyuncudan Hatice Aslan, sevgilisi Günşiray'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.
"SENİ ÇOK SEVİYORUM"
Sevgilisi Mahir Günşiray'ın yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaşan Hatice Aslan, gönderisine şu ifadelere yer verdi:
"Yeni yaşın aşkla, güzelliklerle dolu dolu geçsin. Ol, mutlu ol, sağlıklı ol, güvende ol daima. Gösterdiğin çabalar iyi sonuç versin. Bilgelik seninle olsun. Seni çok seviyorum."
Aslan'ın romantik mesajı sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşıma İpek Tuzcuoğlu ve Burcu Biricik gibi çok sayıda ünlü ismin yanı sıra takipçileri de tebrik yorumları yağdırdı.
"HERKES DURUMU BİLİYORDU"
Hatice Aslan, daha önce ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada gizlenme gayesi gütmediklerini belirterek, "Mahir'i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisi setindeki arkadaşlarım, ailem ve Mahir'in çevresi de dahil olmak üzere herkes durumu biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.