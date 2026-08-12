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Üniversite yıllarından aşka uzanan yolculuk: Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray’a doğum günü mesajı!

Oyuncu Hatice Aslan, bir süredir birlikte olduğu meslektaşı Mahir Günşiray’ın doğum gününü sosyal medya hesabından romantik bir paylaşımla kutladı. Sevgilisinin fotoğrafını yayınlayan Aslan'ın "Seni çok seviyorum" mesajı kısa sürede büyük ilgi gördü.

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Üniversite yıllarından aşka uzanan yolculuk: Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray’a doğum günü mesajı!

Üniversiteden sınıf arkadaşı olan oyuncu Mahir Günşiray ile Hatice Aslan'ın geçtiğimiz aylarda ilan ettiği birliktelikleri dolu dizgin devam ediyor. İki ünlü oyuncudan Hatice Aslan, sevgilisi Günşiray'ın yeni yaşını sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla kutladı.

Fotoğraflar Hatice Aslan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.Fotoğraflar Hatice Aslan'ın sosyal medya hesabından alınmıştır.

"SENİ ÇOK SEVİYORUM"

Sevgilisi Mahir Günşiray'ın yer aldığı bir kareyi takipçileriyle paylaşan Hatice Aslan, gönderisine şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yaşın aşkla, güzelliklerle dolu dolu geçsin. Ol, mutlu ol, sağlıklı ol, güvende ol daima. Gösterdiğin çabalar iyi sonuç versin. Bilgelik seninle olsun. Seni çok seviyorum."

Video Oynatma İkonu Hatice Aslan'dan sevgilisi Mahir Günşiray'a doğum günü jesti

Üniversite yıllarından aşka uzanan yolculuk: Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray’a doğum günü mesajı!-3

Aslan'ın romantik mesajı sosyal medyada kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşıma İpek Tuzcuoğlu ve Burcu Biricik gibi çok sayıda ünlü ismin yanı sıra takipçileri de tebrik yorumları yağdırdı.

Üniversite yıllarından aşka uzanan yolculuk: Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray’a doğum günü mesajı!-4

"HERKES DURUMU BİLİYORDU"

Hatice Aslan, daha önce ilişkisi hakkında yaptığı açıklamada gizlenme gayesi gütmediklerini belirterek, "Mahir'i çok seviyorum. Hep ortadaydık, saklamak gibi bir kaygımız yoktu. 'Bahar' dizisi setindeki arkadaşlarım, ailem ve Mahir'in çevresi de dahil olmak üzere herkes durumu biliyordu" ifadelerini kullanmıştı.

Üniversite yıllarından aşka uzanan yolculuk: Hatice Aslan’dan Mahir Günşiray’a doğum günü mesajı!-5

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Hatice Aslan ve Mahir Günşiray ne zamandır birlikte?
Üniversiteden sınıf arkadaşı olan ikili, birlikteliklerini geçtiğimiz aylarda kamuoyuna duyurmuştur.
Hatice Aslan Mahir Günşiray'a nasıl bir doğum günü mesajı paylaştı?
Hatice Aslan sevgilisi için, "Yeni yaşın aşkla, güzelliklerle dolu dolu geçsin... Seni çok seviyorum" notunu paylaşmıştır.
Hatice Aslan ilişkisini sakladıkları yönündeki iddialara ne yanıt verdi?
Hatice Aslan, ilişkilerini hiç saklamadıklarını, Bahar dizisi setindeki arkadaşlarının, ailelerinin ve yakın çevrelerinin durumu başından beri bildiğini ifade etmiştir.
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