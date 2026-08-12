Uzak Şehir'in aşıkları Minorka’da: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den tatil pozları!

Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Mardin'de olan Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, yoğun geçen sezon finalinin ardından tatile çıkmıştı. Ünlü çift rotalarını son olarak İspanya'ya çevirdi. Minorka Adası'na giden çift, denizin ve güneşin tadını çıkardıkları tatilde renkli kareler paylaştı.

Görüntüler Dilin Döğer'in Instagram hesabından alınmıştır.

"BİZE KARŞI İYİ OLDUN MİNORKA"

Tatil boyunca sevgilisi Atakan Özkaya ile eğlenceli anlarını paylaşan Dilin Döğer, Minorka'ya veda ederken "Tüm Menorca için çok teşekkür ederim. Bize karşı iyi oldun" notunu düştü.