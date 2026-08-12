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Uzak Şehir'in aşıkları Minorka’da: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den tatil pozları!

Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Mardin’de bulunan Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, sezon finalinin ardından tatile çıkmıştı. Rotalarını İspanya’nın Minorka Adası'na çeviren ünlü çift, yoğun geçen dönemin ardından deniz ve güneşin tadını çıkararak o anları sosyal medyada paylaştı.

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Uzak Şehir'in aşıkları Minorka’da: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den tatil pozları!

Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Mardin'de olan Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, yoğun geçen sezon finalinin ardından tatile çıkmıştı. Ünlü çift rotalarını son olarak İspanya'ya çevirdi. Minorka Adası'na giden çift, denizin ve güneşin tadını çıkardıkları tatilde renkli kareler paylaştı.

Görüntüler Dilin Döğer'in Instagram hesabından alınmıştır.Görüntüler Dilin Döğer'in Instagram hesabından alınmıştır.

"BİZE KARŞI İYİ OLDUN MİNORKA"

Tatil boyunca sevgilisi Atakan Özkaya ile eğlenceli anlarını paylaşan Dilin Döğer, Minorka'ya veda ederken "Tüm Menorca için çok teşekkür ederim. Bize karşı iyi oldun" notunu düştü.

Uzak Şehir'in aşıkları Minorka’da: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den tatil pozları!-3

Takipçilerinden büyük ilgi gören paylaşımlarına yeni videolar da ekleyen oyuncu, "Güzel şeyler videoları" notuyla neşeli görüntülerini yayımladı.

Video Oynatma İkonu Atakan Özkaya ve Dilin Döğer'den İspanya tatili

Uzak Şehir'in aşıkları Minorka’da: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den tatil pozları!-4

Dizide Zerrin ve Kaya karakterlerine hayat veren ikilinin Mardin'deki set ortamında başlayan yakınlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Aşklarını daha önce "Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz" diyerek doğrulayan ünlü çift, İspanya pozlarıyla magazin gündemindeki yerini korudu.

Uzak Şehir'in aşıkları Minorka’da: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den tatil pozları!-5

MERAK EDİLENLER
Atakan Özkaya ve Dilin Döğer nerede tatile gitti?
Uzak Şehir dizisinin sezon finali yapmasının ardından ünlü çift İspanya'nın Minorka Adası'na gitmiştir.
İkili ilişkilerini nasıl açıklamıştı?
Dilin Döğer daha önce yaptığı açıklamada "Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz" diyerek aşkı doğrulamıştı.
Uzak Şehir dizisindeki rolleri nedir?
Dilin Döğer dizide Zerrin, Atakan Özkaya ise Kaya karakterine hayat vermektedir.
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