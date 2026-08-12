Uzak Şehir'in aşıkları Minorka’da: Atakan Özkaya ve Dilin Döğer’den tatil pozları!
Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Mardin’de bulunan Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, sezon finalinin ardından tatile çıkmıştı. Rotalarını İspanya’nın Minorka Adası'na çeviren ünlü çift, yoğun geçen dönemin ardından deniz ve güneşin tadını çıkararak o anları sosyal medyada paylaştı.
Uzak Şehir dizisinin çekimleri nedeniyle uzun süredir Mardin'de olan Atakan Özkaya ve Dilin Döğer, yoğun geçen sezon finalinin ardından tatile çıkmıştı. Ünlü çift rotalarını son olarak İspanya'ya çevirdi. Minorka Adası'na giden çift, denizin ve güneşin tadını çıkardıkları tatilde renkli kareler paylaştı.
"BİZE KARŞI İYİ OLDUN MİNORKA"
Tatil boyunca sevgilisi Atakan Özkaya ile eğlenceli anlarını paylaşan Dilin Döğer, Minorka'ya veda ederken "Tüm Menorca için çok teşekkür ederim. Bize karşı iyi oldun" notunu düştü.
Takipçilerinden büyük ilgi gören paylaşımlarına yeni videolar da ekleyen oyuncu, "Güzel şeyler videoları" notuyla neşeli görüntülerini yayımladı.
Dizide Zerrin ve Kaya karakterlerine hayat veren ikilinin Mardin'deki set ortamında başlayan yakınlıkları kısa sürede aşka dönüşmüştü. Aşklarını daha önce "Zamanla hayat bizi başka bir yere getirdi. Ve evet, birlikteyiz" diyerek doğrulayan ünlü çift, İspanya pozlarıyla magazin gündemindeki yerini korudu.