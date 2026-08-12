Yaşa değil aşka takıldılar! Burak Sergen ve eşinden romantik Yunanistan kaçamağı!

PARİS'TEN SONRA KOMŞUYA KAÇTILAR

Özel günlerinde romantik rotaları tercih etmeleriyle bilinen ünlü oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlamak için eşini Paris'e götürmüştü. "Aşkın başkenti" olarak anılan Paris'in ardından bu kez rotasını Yunanistan'a çeviren çift, yeni sezon öncesi hem moral depoladı hem de stres attı.