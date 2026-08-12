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Yaşa değil aşka takıldılar! Burak Sergen ve eşinden romantik Yunanistan kaçamağı!

Kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Sergen ile evliliğinde 2 yılı geride bırakan ünlü oyuncu Burak Sergen, yeni sezon öncesi soluğu Yunanistan’da aldı. Yaş farkı eleştirilerine aldırış etmeyen ünlü çift, komşudaki deniz ve güneş dolu romantik kaçamaklarıyla dikkat çekti.

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Yaşa değil aşka takıldılar! Burak Sergen ve eşinden romantik Yunanistan kaçamağı!

Aralarındaki 26 yaş farkı sebebiyle evlendikleri ilk günden bu yana magazin gündeminde sık sık konuşulan oyuncu Burak Sergen ve eşi Gizem Sergen, yeni sezon maratonu başlamadan önce tatile çıktı.

Fotoğraflar Burak Sergen ve Gizem Sergen'in sosyal medya hesaplarından alınmıştır.Fotoğraflar Burak Sergen ve Gizem Sergen'in sosyal medya hesaplarından alınmıştır.

ELEŞTİRİLERİ KULAK ARDI ETTİLER

Evliliklerinin ilk döneminden itibaren aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan ikili, bu olumsuz yorumlara kulaklarını tıkadı. İlişkilerini göz önünde ve mutlu bir şekilde sürdüren Sergen çifti, komşudaki deniz ve güneşin tadını çıkarırken romantik anlar yaşadı.

Yaşa değil aşka takıldılar! Burak Sergen ve eşinden romantik Yunanistan kaçamağı!-3

FENERBAHÇE SEVGİLERİNİ DE UNUTMADILAR

Yunanistan'da bol bol dinlenme fırsatı bulan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Burak ve Gizem Sergen çifti, tatil karelerinde Fenerbahçe sevgilerini de bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftin sosyal medyada yayımlanan renkli pozları kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.

Yaşa değil aşka takıldılar! Burak Sergen ve eşinden romantik Yunanistan kaçamağı!-4

PARİS'TEN SONRA KOMŞUYA KAÇTILAR

Özel günlerinde romantik rotaları tercih etmeleriyle bilinen ünlü oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlamak için eşini Paris'e götürmüştü. "Aşkın başkenti" olarak anılan Paris'in ardından bu kez rotasını Yunanistan'a çeviren çift, yeni sezon öncesi hem moral depoladı hem de stres attı.

Yaşa değil aşka takıldılar! Burak Sergen ve eşinden romantik Yunanistan kaçamağı!-5

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Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen arasında kaç yaş var?
Burak Sergen ile eşi Gizem Sergen arasında 26 yaş bulunmaktadır.
Burak Sergen ve eşi ne zaman evlendi?
Ünlü çift 2024 yılında evlenmiştir ve birlikteliklerinde iki yılı geride bırakmıştır.
Burak Sergen ve eşi nerede tatile gitti?
Ünlü çift yeni sezon öncesinde dinlenmek ve stres atmak amacıyla Yunanistan'a gitmiştir.
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