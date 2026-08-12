Yaşa değil aşka takıldılar! Burak Sergen ve eşinden romantik Yunanistan kaçamağı!
Kendisinden 26 yaş küçük eşi Gizem Sergen ile evliliğinde 2 yılı geride bırakan ünlü oyuncu Burak Sergen, yeni sezon öncesi soluğu Yunanistan’da aldı. Yaş farkı eleştirilerine aldırış etmeyen ünlü çift, komşudaki deniz ve güneş dolu romantik kaçamaklarıyla dikkat çekti.
Aralarındaki 26 yaş farkı sebebiyle evlendikleri ilk günden bu yana magazin gündeminde sık sık konuşulan oyuncu Burak Sergen ve eşi Gizem Sergen, yeni sezon maratonu başlamadan önce tatile çıktı.
ELEŞTİRİLERİ KULAK ARDI ETTİLER
Evliliklerinin ilk döneminden itibaren aralarındaki yaş farkı nedeniyle zaman zaman sosyal medyada eleştirilerin hedefi olan ikili, bu olumsuz yorumlara kulaklarını tıkadı. İlişkilerini göz önünde ve mutlu bir şekilde sürdüren Sergen çifti, komşudaki deniz ve güneşin tadını çıkarırken romantik anlar yaşadı.
FENERBAHÇE SEVGİLERİNİ DE UNUTMADILAR
Yunanistan'da bol bol dinlenme fırsatı bulan ve neşeli halleriyle dikkat çeken Burak ve Gizem Sergen çifti, tatil karelerinde Fenerbahçe sevgilerini de bir kez daha gözler önüne serdi. Çiftin sosyal medyada yayımlanan renkli pozları kısa sürede takipçilerinden büyük ilgi gördü.
PARİS'TEN SONRA KOMŞUYA KAÇTILAR
Özel günlerinde romantik rotaları tercih etmeleriyle bilinen ünlü oyuncu, geçtiğimiz mayıs ayında evliliklerinin ikinci yıl dönümünü kutlamak için eşini Paris'e götürmüştü. "Aşkın başkenti" olarak anılan Paris'in ardından bu kez rotasını Yunanistan'a çeviren çift, yeni sezon öncesi hem moral depoladı hem de stres attı.