Aytaç Şaşmaz’dan Serra Arıtürk sorusuna dikkat çeken yanıt! Aşklarını ilan etmişlerdi
'Kaosun Anatomisi' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, magazin gündeminden düşmüyor. Doğum günü paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne seren çiftten Şaşmaz, bu kez basın mensuplarının Serra Arıtürk sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.
'Kötü Çocuk', 'Hekimoğlu' ve 'Sen Ağlama İstanbul' gibi yapımlarda rol alan Aytaç Şaşmaz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.
SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ
Meslektaşı Cemre Baysel ile ilişkisinin sona ermesinin ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak tutan Şaşmaz'ın, 'Kaosun Anatomisi' dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile yakınlaştığı ortaya çıkmıştı.
Dizide başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk'ün sette başlayan arkadaşlıklarının zaman içerisinde aşka dönüştüğü öne sürülmüştü.
SERRA ARITÜRK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT
Basın mensuplarının karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerinin ayın 17'sinde başlayacağını açıkladı.
Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'a Serra Arıtürk ile ilişkisi de soruldu. Muhabirlerin aşk haberlerini hatırlatması üzerine ünlü oyuncu, "Tabii ki gördünüz haberleri" yanıtını vermekle yetindi.
SOSYAL MEDYADAN ROMANTİK PAYLAŞIM
Öte yandan ikili, bir süre haklarında çıkan aşk haberleri karşısında sessizliğini korurken beklenen ilan-ı aşk sosyal medyadan gelmişti.
27 yaşındaki Şaşmaz, Serra Arıtürk'ün 28'inci yaş gününde romantik bir paylaşım yaparak ilişkisini gözler önüne sermişti.
"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"
Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan oyuncu, sevgilisiyle karesini "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaşarak aşkını ilan etmişti.
Arıtürk de daha sonra Şaşmaz'ın doğum gününde sevgilisinin fotoğrafını aslan ve kalp emojisiyle paylaşarak romantik jestine karşılık vermişti