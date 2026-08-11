CANLI YAYIN
Geri

Aytaç Şaşmaz’dan Serra Arıtürk sorusuna dikkat çeken yanıt! Aşklarını ilan etmişlerdi

'Kaosun Anatomisi' dizisinin setinde başlayan arkadaşlıklarını aşka dönüştüren Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk, magazin gündeminden düşmüyor. Doğum günü paylaşımlarıyla ilişkilerini gözler önüne seren çiftten Şaşmaz, bu kez basın mensuplarının Serra Arıtürk sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Aytaç Şaşmaz’dan Serra Arıtürk sorusuna dikkat çeken yanıt! Aşklarını ilan etmişlerdi

'Kötü Çocuk', 'Hekimoğlu' ve 'Sen Ağlama İstanbul' gibi yapımlarda rol alan Aytaç Şaşmaz, kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da adından söz ettirmeye devam ediyor.

Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)Serra Arıtürk ve Aytaç Şaşmaz (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SET ARKADAŞLIĞI AŞKA DÖNÜŞTÜ

Meslektaşı Cemre Baysel ile ilişkisinin sona ermesinin ardından uzun süre özel hayatını gözlerden uzak tutan Şaşmaz'ın, 'Kaosun Anatomisi' dizisindeki rol arkadaşı Serra Arıtürk ile yakınlaştığı ortaya çıkmıştı.

Dizide başrolleri paylaşan Aytaç Şaşmaz ile Serra Arıtürk'ün sette başlayan arkadaşlıklarının zaman içerisinde aşka dönüştüğü öne sürülmüştü.

Aytaç Şaşmaz’dan Serra Arıtürk sorusuna dikkat çeken yanıt! Aşklarını ilan etmişlerdi-3

SERRA ARITÜRK SORUSUNA DİKKAT ÇEKEN YANIT

Basın mensuplarının karşısına çıkan Aytaç Şaşmaz, rol aldığı dizinin yeni sezon çekimlerinin ayın 17'sinde başlayacağını açıkladı.

Ünlü oyuncu Aytaç Şaşmaz'a Serra Arıtürk ile ilişkisi de soruldu. Muhabirlerin aşk haberlerini hatırlatması üzerine ünlü oyuncu, "Tabii ki gördünüz haberleri" yanıtını vermekle yetindi.

Aytaç Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımıAytaç Şaşmaz'ın sosyal medya paylaşımı

SOSYAL MEDYADAN ROMANTİK PAYLAŞIM

Öte yandan ikili, bir süre haklarında çıkan aşk haberleri karşısında sessizliğini korurken beklenen ilan-ı aşk sosyal medyadan gelmişti.

27 yaşındaki Şaşmaz, Serra Arıtürk'ün 28'inci yaş gününde romantik bir paylaşım yaparak ilişkisini gözler önüne sermişti.

Serra Arıtürk'ün sosyal medya paylaşımıSerra Arıtürk'ün sosyal medya paylaşımı

"İYİ Kİ DOĞDUN SEVGİLİM"

Instagram'da milyonlarca takipçisi bulunan oyuncu, sevgilisiyle karesini "İyi ki doğdun sevgilim" notuyla paylaşarak aşkını ilan etmişti.

Arıtürk de daha sonra Şaşmaz'ın doğum gününde sevgilisinin fotoğrafını aslan ve kalp emojisiyle paylaşarak romantik jestine karşılık vermişti

Helin Kandemir ile Dorukhan Toköz'den ilan-ı aşk: Romantik kareyle duyurdular
SONRAKİ HABER

Helin Kandemir ve Dorukhan Toköz’den aşk ilanı
Meryem Yurt
Meryem Yurt Takvim.com.tr Magazin

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler