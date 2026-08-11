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Cambridge’in Türk profesöründen Sicilya’da sürpriz hamle: Duygu Sarışın evleniyor!

Oyuncu Duygu Sarışın, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre ile çıktığı Sicilya tatilinde aldığı evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi. Çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturmasının planladığı öne sürüldü.

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Cambridge’in Türk profesöründen Sicilya’da sürpriz hamle: Duygu Sarışın evleniyor!

Özel hayatını bir süredir kamoyundan uzak tutan oyuncu Duygu Sarışın ile bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre'nin birlikteliği resmiyete dökülüyor.

(Fotoğraflar Mete Atatüre'nin ve Duygu Sarışın'ın Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Mete Atatüre'nin ve Duygu Sarışın'ın Instagram hesabından alınmıştır.)

İtalya'nın Sicilya bölgesinde tatil yapan ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Akif Yaman'ın haberine göre, Atatüre tatil sırasında sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Duygu Sarışın'ın cevabı ise "Evet" oldu.

Duygu Sarışın ile Mete Atatüre.Duygu Sarışın ile Mete Atatüre.

İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturmasının planladıkları öne sürüldü. Ancak ünlü çiftin cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.

Cambridge’in Türk profesöründen Sicilya’da sürpriz hamle: Duygu Sarışın evleniyor!-4

METE ATATÜRE KİMDİR?

Türkiye'deki lisans eğitimini 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamlayan Prof. Dr. Mete Atatüre, yükseköğrenimini tamamladıktan sonra akademik çalışmalarına yurt dışında devam etti. Doktora derecesini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston Üniversitesi'nden alan Atatüre, ardından İsviçre'de bulunan ETH Zürih'te kuantum fotoniği alanında araştırmalar gerçekleştirdi.

Uluslararası bilim çevrelerinde yürüttüğü projelerle yer edinen Atatüre, Ekim 2023 itibarıyla Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanlığı görevine getirildi. Atatüre, kurumun güncel kadrosunda Fizik Profesörü ve Bölüm Başkanı unvanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Atatüre'nin bilimsel araştırmaları temel olarak ışık ile madde etkileşimlerinin kuantum teknolojilerine uygulanması üzerinde yoğunlaşıyor.

Cambridge’in Türk profesöründen Sicilya’da sürpriz hamle: Duygu Sarışın evleniyor!-5

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Duygu Sarışın evleniyor mu?
Oyuncu Duygu Sarışın, Prof. Dr. Mete Atatüre'den gelen evlilik teklifini kabul ederek evlilik yolunda ilk adımı attı.
Evlilik teklifi nerede gerçekleşti?
Evlilik teklifi, çiftin birlikte çıktığı İtalya'nın Sicilya adasındaki tatil sırasında gerçekleşti.
Mete Atatüre kimdir ve ne iş yapıyor?
Prof. Dr. Mete Atatüre, Bilkent Üniversitesi mezunu Türk fizikçidir. Ekim 2023'ten bu yana Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olarak görev yapmakta ve kuantum teknolojileri üzerine araştırmalar yürütmektedir.
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