Cambridge’in Türk profesöründen Sicilya’da sürpriz hamle: Duygu Sarışın evleniyor!

Oyuncu Duygu Sarışın, Prof. Dr. Mete Atatüre'den gelen evlilik teklifini kabul ederek evlilik yolunda ilk adımı attı.

Duygu Sarışın evleniyor mu?

Evlilik teklifi nerede gerçekleşti?

Mete Atatüre kimdir ve ne iş yapıyor?

Prof. Dr. Mete Atatüre, Bilkent Üniversitesi mezunu Türk fizikçidir. Ekim 2023'ten bu yana Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı olarak görev yapmakta ve kuantum teknolojileri üzerine araştırmalar yürütmektedir.