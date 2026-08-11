Cambridge’in Türk profesöründen Sicilya’da sürpriz hamle: Duygu Sarışın evleniyor!
Oyuncu Duygu Sarışın, Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Mete Atatüre ile çıktığı Sicilya tatilinde aldığı evlilik teklifine "evet" yanıtını verdi. Çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturmasının planladığı öne sürüldü.
Özel hayatını bir süredir kamoyundan uzak tutan oyuncu Duygu Sarışın ile bilim insanı Prof. Dr. Mete Atatüre'nin birlikteliği resmiyete dökülüyor.
İtalya'nın Sicilya bölgesinde tatil yapan ikili, ilişkilerini evlilikle taçlandırma kararı aldı. Akif Yaman'ın haberine göre, Atatüre tatil sırasında sevgilisine evlilik teklifinde bulundu. Duygu Sarışın'ın cevabı ise "Evet" oldu.
İlişkilerini gözlerden uzak sürdüren çiftin önümüzdeki aylarda nikah masasına oturmasının planladıkları öne sürüldü. Ancak ünlü çiftin cephesinden henüz herhangi bir açıklama gelmedi.
METE ATATÜRE KİMDİR?
Türkiye'deki lisans eğitimini 1996 yılında Bilkent Üniversitesi Fizik Bölümü'nde tamamlayan Prof. Dr. Mete Atatüre, yükseköğrenimini tamamladıktan sonra akademik çalışmalarına yurt dışında devam etti. Doktora derecesini Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Boston Üniversitesi'nden alan Atatüre, ardından İsviçre'de bulunan ETH Zürih'te kuantum fotoniği alanında araştırmalar gerçekleştirdi.
Uluslararası bilim çevrelerinde yürüttüğü projelerle yer edinen Atatüre, Ekim 2023 itibarıyla Cambridge Üniversitesi Fizik Bölümü Başkanlığı görevine getirildi. Atatüre, kurumun güncel kadrosunda Fizik Profesörü ve Bölüm Başkanı unvanlarıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Atatüre'nin bilimsel araştırmaları temel olarak ışık ile madde etkileşimlerinin kuantum teknolojilerine uygulanması üzerinde yoğunlaşıyor.