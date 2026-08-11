Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Feryal Gülman, yıllar süren sessizliğini romantik bir ilişkiyle bozdu. 2013 yılında 28 yıllık eşi Kemal Gülman'ın kendisini 22 yaşında bir kızla aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan sosyetik isim, uzun ve yıpratıcı bir hukuk mücadelesi vermişti. Yaklaşık 8.5 yıl süren sancılı sürecin ardından 2022 yılında 20 milyon liralık tazminat kararıyla evliliğini resmen noktalayan Gülman, kalbinin kapılarını yeniden aşka açtı.

Sabah gazetesi Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un kaleme aldığı detaylara göre, 13 yıl boyunca özel hayatını gözlerden uzak tutan Feryal Hanım, aradığı mutluluğu iş insanı Ali Kösedağ'da buldu. Yılın başında başlayan ve ilk aylarda gizli yürütülen ilişki, çiftin mart ayında birlikte bir davete katılmasıyla belgelenmiş oldu.

"BUNCA YIL SONRA İLK KEZ BU KADAR MUTLU"

Şimdilerde katıldıkları her organizasyonda ve çıktıkları tatillerde el ele görüntüler veren çiftin neşeli halleri dikkat çekiyor. Yakın çevresi ve dostları, yaşanan zor günlerin ardından Feryal Gülman'ı uzun zamandan sonra ilk kez bu kadar mutlu gördüklerini belirterek bu ilişkinin kendisine çok iyi geldiğini ifade ediyor.