Feryal Gülman 13 yıl sonra aşkı buldu: Ali Kösedağ ile ikinci bahar
Kemal Gülman ile yaşadığı olaylı boşanma sürecinin ardından uzun süre özel hayatıyla gündeme gelmeyen Feryal Gülman, aradığı mutluluğu buldu. İş insanı Ali Kösedağ ile 13 yıl sonra yeniden aşka yelken açan sosyetik isim, katıldığı davetlerde neşesiyle adeta ikinci baharını yaşıyor.
Cemiyet hayatının tanınan isimlerinden Feryal Gülman, yıllar süren sessizliğini romantik bir ilişkiyle bozdu. 2013 yılında 28 yıllık eşi Kemal Gülman'ın kendisini 22 yaşında bir kızla aldattığı iddiasıyla boşanma davası açan sosyetik isim, uzun ve yıpratıcı bir hukuk mücadelesi vermişti. Yaklaşık 8.5 yıl süren sancılı sürecin ardından 2022 yılında 20 milyon liralık tazminat kararıyla evliliğini resmen noktalayan Gülman, kalbinin kapılarını yeniden aşka açtı.
Sabah gazetesi Günaydın yazarı Bülent Cankurt'un kaleme aldığı detaylara göre, 13 yıl boyunca özel hayatını gözlerden uzak tutan Feryal Hanım, aradığı mutluluğu iş insanı Ali Kösedağ'da buldu. Yılın başında başlayan ve ilk aylarda gizli yürütülen ilişki, çiftin mart ayında birlikte bir davete katılmasıyla belgelenmiş oldu.
"BUNCA YIL SONRA İLK KEZ BU KADAR MUTLU"
Şimdilerde katıldıkları her organizasyonda ve çıktıkları tatillerde el ele görüntüler veren çiftin neşeli halleri dikkat çekiyor. Yakın çevresi ve dostları, yaşanan zor günlerin ardından Feryal Gülman'ı uzun zamandan sonra ilk kez bu kadar mutlu gördüklerini belirterek bu ilişkinin kendisine çok iyi geldiğini ifade ediyor.
Aynı durumun Ali Kösedağ cephesi için de geçerli olduğu ve ünlü iş insanının da uzun süredir böylesine mutlu görünmediği öğrenildi. Birbirlerine destek olan ve el ele pozlarıyla neşe saçan ikili, cemiyet hayatında ikinci baharlarını dolu dizgin yaşamaya devam ediyor.
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Feryal Gülman'ın yeni sevgilisi kimdir?
Feryal Gülman, iş insanı Ali Kösedağ ile yeni bir birlikteliğe adım atmıştır.
Feryal Gülman ve Kemal Gülman boşanma davası ne zaman sonuçlandı?
Feryal Gülman'ın 2013 yılında açtığı ve 8.5 yıl süren boşanma davası, 2022 yılında 20 milyon liralık tazminat kararıyla resmen sonuçlanmıştır.
Feryal Gülman ve Ali Kösedağ ilişkilerini ne zaman ilan etti?
Yıl başında başlayan ilişkilerini gözlerden uzak yaşayan çift, mart ayında katıldıkları ortak bir davette el ele boy göstererek birlikteliklerini ilan etmiştir.