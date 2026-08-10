Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna soluğu Türk mahkemesinde aldı: "Arapça isim" savunması işe yaramadı
Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'nın, adının Türkiye'de izinsiz şekilde marka olarak kullanılmasına karşı açtığı davada karar çıktı. Türk markasının "İsim Arapça kökenli" savunmasını reddeden mahkeme, tüketicinin karıştırabileceği gerekçesiyle tescilin iptaline karar verdi.
Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın, adının Türkiye'de izinsiz biçimde marka olarak kullanılmasına karşı açtığı davayı kazandığı ortaya çıktı.
SOLUĞU TÜRK MAHKEMELERİNDE ALDI
Kendisine ait markasını Türkiye'de de satışa veren şarkıcı, yapılan uyarılar ve araştırmalar sonucunda 'RIANNA' isimli bir Türk markası olduğunu öğrendi.
Avukatları aracılığıyla yapılan marka tescilinin kendi markasıyla karıştırılabileceğini savunan sanatçı, soluğu Türk mahkemelerinde aldı.
"İSİM ARAPÇA KÖKENLİ" SAVUNMASI
Avukatlar, şarkıcının dünya çapındaki tanınırlığına dikkat çekerek bu Türk markasının tescilli 'Rihanna' adıyla neredeyse aynı olduğu kanaatine vardı.
Davada savunma yapan Türk markasının sahibi ise ismin Arapça kökenli olduğunu ve 'güzel koku' anlamına geldiğini belirterek reddedilmesini istedi.
MARKA TESCİLİNİN İPTALİNE KARAR VERİLDİ
Dosyayı inceleyen mahkeme, aradaki küçük yazım farkından ötürü tüketicinin markaları karıştırabileceği sonucuna vardı.
Bu gerekçeyle dava kabul edilirken RIANNA adına yapılan marka tescilinin tamamen iptaline karar verildi.