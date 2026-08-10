Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna soluğu Türk mahkemesinde aldı: "Arapça isim" savunması işe yaramadı

Rihanna (Fotoğraflar sosyal medyadan alınmıştır.)

SOLUĞU TÜRK MAHKEMELERİNDE ALDI

Kendisine ait markasını Türkiye'de de satışa veren şarkıcı, yapılan uyarılar ve araştırmalar sonucunda 'RIANNA' isimli bir Türk markası olduğunu öğrendi.

Avukatları aracılığıyla yapılan marka tescilinin kendi markasıyla karıştırılabileceğini savunan sanatçı, soluğu Türk mahkemelerinde aldı.