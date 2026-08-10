Gamze Erçel ile Caner Yıldırım ikinci bebeklerinin cinsiyetini öğrendi! Mavi’nin tahmini doğru çıktı
İkinci kez anne-baba olmaya hazırlanan Gamze Erçel ile Caner Yıldırım, bebeklerinin cinsiyetini aile arasında düzenledikleri sade bir organizasyonla öğrendi. Heyecan dolu anları sosyal medyada paylaşan çiftin bir kızları daha olacağı ortaya çıktı. Gamze Erçel ve kızı Mavi’nin tahmini doğru çıkarken, erkek bebek bekleyen Caner Yıldırım yanıldı.
Sosyal medya paylaşımları ve aile yaşantısıyla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Gamze Erçel, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor.
İKİNCİ BEBEK MÜJDESİ
Geçtiğimiz günlerde eşi Caner Yıldırım ile ikinci bebeklerini beklediklerini duyuran Erçel, şimdi de bebeğinin cinsiyetini öğrendikleri anları takipçileriyle paylaştı.
Evlerinin bahçesinde aile arasında sade bir cinsiyet öğrenme partisi düzenleyen çift, önce bebeğin cinsiyetiyle ilgili tahminlerini açıkladı.
BİR KIZLARI DAHA OLACAK
Caner Yıldırım erkek bebek tahmininde bulunurken, Gamze Erçel ve kızları Mavi ise bebeğin kız olacağını düşündüler.
Eğlenceli tahminlerin ardından aile üyeleri ellerindeki bardakları pastaya batırdılar. Pastanın içinden pembe rengin çıkmasıyla bebeğin kız olduğu anlaşıldı.
O ANLARI KAYDA ALDILAR
Böylece Gamze Erçel ile kızı Mavi'nin tahmini doğru çıkarken, aile büyük bir sevinç yaşadı.
Çift, heyecan dolu anları sosyal medya hesaplarından da paylaştı.
"KÜÇÜK AİLEMİZ BÜYÜYOR"
Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.
Erçel, güzel haberi "Küçük ailemiz büyüyor" sözleriyle takipçileriyle paylaşmıştı.
MAVİ DÜNYAYA GELDİ
Gamze Erçel, uzun süredir birlikte olduğu Caner Yıldırım ile 2019 yılında nikah masasına oturmuş, çift daha sonra Mavi adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.
Şimdilerde ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Mavi'nin ardından bir kız çocuğunu daha ailelerine katmak için gün sayıyor.