Gamze Erçel ile Caner Yıldırım ikinci bebeklerinin cinsiyetini öğrendi! Mavi’nin tahmini doğru çıktı

Ünlü oyuncu Hande Erçel'in ablası olan Gamze Erçel, geçtiğimiz günlerde ikinci kez hamile olduğunu sosyal medya hesabından duyurmuştu.

Böylece Gamze Erçel ile kızı Mavi'nin tahmini doğru çıkarken, aile büyük bir sevinç yaşadı.

MAVİ DÜNYAYA GELDİ

Gamze Erçel, uzun süredir birlikte olduğu Caner Yıldırım ile 2019 yılında nikah masasına oturmuş, çift daha sonra Mavi adını verdikleri kızlarını kucaklarına almıştı.

Şimdilerde ikinci kez anne-baba olmanın heyecanını yaşayan çift, Mavi'nin ardından bir kız çocuğunu daha ailelerine katmak için gün sayıyor.