Alişan’ın çocukları Eliz ve Burak sahneye çıktı: Kızı mikrofonu eline alınca alkış koptu
Alişan, son konserinde çocukları Burak ve Eliz’i sahneye davet ederek dinleyicilerine sürpriz yaptı. Babalarının şarkısına mikrofonla eşlik eden iki kardeşten özellikle minik Eliz’in sahne rahatlığı ve sempatik tavırları büyük alkış aldı. Çocuklarıyla aynı sahneyi paylaşan Alişan’ın mutluluğu ise yüzüne yansıdı.
Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Alişan, son konserinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında çocukları Burak ve Eliz'i sahneye davet etti.
MİNİK ELİZ SAHNEDE ALKIŞLARI TOPLADI
Babalarının yanına çıkan iki kardeş, kısa sürede gecenin ilgi odağı oldu. Mikrofonu ellerine alan Burak ve Eliz, Alişan'ın şarkısına eşlik etmeye başladı.
Özellikle Alişan'ın kızı Eliz'in sahnedeki rahat tavırları dikkat çekti. Babasının sevilen parçalarını büyük bir coşkuyla söyleyen Eliz, sempatik halleriyle izleyenlerden alkış aldı.
KONSERE RENK KATTILAR
Oğlu Burak da kardeşi ve babasına eşlik ederken, üçlünün sahnedeki performansı konsere renk kattı.
Çocuklarının şarkı söylediği anlarda Alişan'ın neşesi ve gururu da gözlerden kaçmadı. Konser alanını dolduran dinleyiciler, baba ve çocuklarının birlikte sergilediği performansa alkışlarla eşlik etti.
2018 YILINDA EVLENMİŞLERDİ
Alişan, oyuncu Buse Varol ile 2018 yılında hayatını birleştirmişti. Çift, 2019 yılında oğulları Burak'ın, 2021 yılında ise kızları Eliz'in dünyaya gelmesiyle anne-baba olmanın mutluluğunu yaşamıştı.
Mutlu evliliklerini sürdüren Alişan ile Buse Varol, çocuklarıyla verdikleri aile pozlarını da zaman zaman sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.