Alişan’ın çocukları Eliz ve Burak sahneye çıktı: Kızı mikrofonu eline alınca alkış koptu

Müzik dünyasının sevilen isimlerinden Alişan, son konserinde hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Ünlü şarkıcı, konser sırasında çocukları Burak ve Eliz'i sahneye davet etti.

Babalarının yanına çıkan iki kardeş, kısa sürede gecenin ilgi odağı oldu. Mikrofonu ellerine alan Burak ve Eliz, Alişan'ın şarkısına eşlik etmeye başladı.

KONSERE RENK KATTILAR

Oğlu Burak da kardeşi ve babasına eşlik ederken, üçlünün sahnedeki performansı konsere renk kattı.

Çocuklarının şarkı söylediği anlarda Alişan'ın neşesi ve gururu da gözlerden kaçmadı. Konser alanını dolduran dinleyiciler, baba ve çocuklarının birlikte sergilediği performansa alkışlarla eşlik etti.