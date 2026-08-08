Altı Üstü İstanbul’un Zehra'sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’daki gizli spor rutini: Formunu suya borçlu!
ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Zehra karakterini canlandıran Nehir Erdoğan, performansıyla olduğu kadar fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun bu formunu, sabahın ilk ışıklarında Boğaz'da yaptığı antrenmanlara borçlu olduğu ortaya çıktı.
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Çocukluğundan bu yana su sporlarıyla iç içe bir yaşam süren ünlü oyuncu, 2022 yılında kürek çekmeye başladı. Tam 4 yıldır bu sporu aksatmadan sürdüren Erdoğan, her sabah erkenden kalkıp kendini serin sulara bırakıyor.
Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, hem spor yapıp formunu koruyan hem de İstanbul'un tadını çıkaran ünlü isim, duygularını "Deniz benim için çok önemli. Su sporlarıyla ilgilenmek ruhumu dinlendiriyor" sözleriyle ifade ediyor.
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