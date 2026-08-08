Çocukluğundan bu yana su sporlarıyla iç içe bir yaşam süren ünlü oyuncu, 2022 yılında kürek çekmeye başladı. Tam 4 yıldır bu sporu aksatmadan sürdüren Erdoğan, her sabah erkenden kalkıp kendini serin sulara bırakıyor.

Nehir Erdoğan, oyunculuğunun yanı sıra aktif yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, hem spor yapıp formunu koruyan hem de İstanbul'un tadını çıkaran ünlü isim, duygularını "Deniz benim için çok önemli. Su sporlarıyla ilgilenmek ruhumu dinlendiriyor" sözleriyle ifade ediyor.