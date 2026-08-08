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Altı Üstü İstanbul’un Zehra'sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’daki gizli spor rutini: Formunu suya borçlu!

ATV ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul'da Zehra karakterini canlandıran Nehir Erdoğan, performansıyla olduğu kadar fit görüntüsüyle de dikkat çekiyor. Yıllara meydan okuyan ünlü oyuncunun bu formunu, sabahın ilk ışıklarında Boğaz'da yaptığı antrenmanlara borçlu olduğu ortaya çıktı.

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Altı Üstü İstanbul’un Zehra'sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’daki gizli spor rutini: Formunu suya borçlu!

Çocukluğundan bu yana su sporlarıyla iç içe bir yaşam süren ünlü oyuncu, 2022 yılında kürek çekmeye başladı. Tam 4 yıldır bu sporu aksatmadan sürdüren Erdoğan, her sabah erkenden kalkıp kendini serin sulara bırakıyor.

Nehir Erdoğan, oyunculuğunun yanı sıra aktif yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Nehir Erdoğan, oyunculuğunun yanı sıra aktif yaşam tarzıyla da adından söz ettiriyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre, hem spor yapıp formunu koruyan hem de İstanbul'un tadını çıkaran ünlü isim, duygularını "Deniz benim için çok önemli. Su sporlarıyla ilgilenmek ruhumu dinlendiriyor" sözleriyle ifade ediyor.

Nehir Erdoğan Altı Üstü İstanbul dizisindeki performansıyla beğeni topluyor.Nehir Erdoğan Altı Üstü İstanbul dizisindeki performansıyla beğeni topluyor.

Detay
Bilgi
Rol Aldığı Dizi
Altı Üstü İstanbul (Zehra)
Yayınlandığı Kanal
ATV
İlgilendiği Spor
Kürek (Su Sporları)
Kürek Sporuna Başlangıç
2022
Doğum Yeri
İzmir

Altı Üstü İstanbul’un Zehra'sı Nehir Erdoğan’ın Boğaz’daki gizli spor rutini: Formunu suya borçlu!-4

MERAK EDİLENLER
Nehir Erdoğan hangi dizide oynuyor?
Nehir Erdoğan, ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinde Zehra karakterini canlandırmaktadır.
Nehir Erdoğan hangi sporla ilgileniyor?
Çocukluğundan beri su sporlarına ilgi duyan başarılı oyuncu, 2022 yılından bu yana düzenli olarak kürek çekmektedir.
Nehir Erdoğan nereli?
Ünlü oyuncu Nehir Erdoğan İzmir doğumludur.
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