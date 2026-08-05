20 yaşındaki pozunu 49’unda tekrarladı! Shakira zamana böyle meydan okudu

29 yıl arayla çekilen iki fotoğrafta da enerjisini, fit görünümünü ve zarafetini koruduğu görülen ünlü şarkıcı, hayranlarını şaşkına çevirdi.

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede viral olan paylaşımın altına binlerce beğeni ve mesaj aktı. Shakira'nın takipçileri karelerin altına "Hiç değişmemiş", "Zaman onun için durmuş" ve "Yıllar ona hiç uğramamış" şeklinde yorumlar yaparak hayranlıklarını dile getirdi.