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20 yaşındaki pozunu 49’unda tekrarladı! Shakira zamana böyle meydan okudu

Dünyaca ünlü Kolombiyalı pop yıldızı Shakira, tam 29 yıl önce 20 yaşındayken bilgisayar başında çektirdiği ikonik pozunu 49 yaşında yeniden canlandırdı. İki kareyi yan yana gören hayranları, ünlü şarkıcının zamana meydan okuyan güzelliği karşısında adeta şoke oldu.

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20 yaşındaki pozunu 49’unda tekrarladı! Shakira zamana böyle meydan okudu

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, yaklaşık 29 yıl önce çektirdiği unutulmaz bir fotoğrafı yeniden canlandırarak sosyal medyayı salladı. 20 yaşındayken bilgisayar masasında verdiği pozu 49 yaşında birebir tekrarlayan pop yıldızı, paylaşımıyla magazin gündeminin zirvesine yerleşti.

(Fotoğraflar Shakira'nın Instagram hesabından alınmıştır.)(Fotoğraflar Shakira'nın Instagram hesabından alınmıştır.)

YILLARA MEYDAN OKUYAN DEĞİŞİM

29 yıl arayla çekilen iki fotoğrafta da enerjisini, fit görünümünü ve zarafetini koruduğu görülen ünlü şarkıcı, hayranlarını şaşkına çevirdi.

20 yaşındaki pozunu 49’unda tekrarladı! Shakira zamana böyle meydan okudu-3

HAYRANLARINDAN YORUM YAĞDI

Sosyal medyada kısa sürede viral olan paylaşımın altına binlerce beğeni ve mesaj aktı. Shakira'nın takipçileri karelerin altına "Hiç değişmemiş", "Zaman onun için durmuş" ve "Yıllar ona hiç uğramamış" şeklinde yorumlar yaparak hayranlıklarını dile getirdi.

20 yaşındaki pozunu 49’unda tekrarladı! Shakira zamana böyle meydan okudu-4

Dansları, sahne şovları ve formda fiziğiyle adından sıkça söz ettiren Latin yıldız, son paylaşımıyla gençlik iksirini bulduğunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

20 yaşındaki pozunu 49’unda tekrarladı! Shakira zamana böyle meydan okudu-5

MERAK EDİLENLER

Shakira kaç yaşında?

Shakira 49 yaşındadır.

Shakira kaç yıl önceki pozunu tekrarladı?

Shakira, 20 yaşındayken çektirdiği pozunu 29 yıl sonra, 49 yaşında yeniden canlandırmıştır.

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