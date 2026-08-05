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Şöhreti bırakıp yoga eğitmeni olmuştu! Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı’nda ortaya çıktı

Fenomen dizi 'Deli Yürek'te canlandırdığı Zeynep karakteriyle hafızalara kazınan Zeynep Tokuş, yıllar sonra Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. Oyunculuğu zirvede bırakıp yoga eğitmeni olan ünlü ismin sade tarzı ve doğal güzelliği büyük beğeni topladı.

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Şöhreti bırakıp yoga eğitmeni olmuştu! Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı’nda ortaya çıktı

1998 yılında yayınlandığı döneme damga vuran fenomen dizi Deli Yürek'te hayat verdiği Zeynep karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Zeynep Tokuş, uzun bir aranın ardından ilk kez objektiflere takıldı.

Kariyerinin zirvesindeyken şöhret dünyasına veda eden oyuncu, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)Kariyerinin zirvesindeyken şöhret dünyasına veda eden oyuncu, Nişantaşı’nda alışveriş yaparken görüntülendi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve sosyal medyadan alınmıştır.)

SADE TARZI VE DOĞAL GÜZELLİĞİ BEĞENİ TOPLADI

Snob Magazin'in aktardığı bilgilere göre, Nişantaşı'nda alışveriş turuna çıkan Zeynep Tokuş, basın mensuplarının radarına takıldı. Sakin tavırları, makyajsız doğal görünümü ve son derece zarif tarzıyla dikkat çeken oyuncu, hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü ismin yıllar sonraki görüntüsü hayranlarını da şaşırttı.

Şöhreti bırakıp yoga eğitmeni olmuştu! Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı’nda ortaya çıktı-3

YOGA EĞİTMENİ OLDU

Kariyerinin en parlak döneminde radikal bir karar alarak setlere veda eden Zeynep Tokuş, hayatına bambaşka bir yön verdi. Sanat dünyasından tamamen uzaklaşan Tokuş, profesyonel yoga eğitmenliği yapmaya başladı.

Şöhreti bırakıp yoga eğitmeni olmuştu! Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı’nda ortaya çıktı-4

Sosyal medya hesabından hem yoga çalışmalarını hem de esneklik sınırlarını zorlayan zorlu hareketlerini paylaşan eski oyuncu, zaman zaman bu paylaşımlarıyla sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

Şöhreti bırakıp yoga eğitmeni olmuştu! Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı’nda ortaya çıktı-5

3 ÇOCUK ANNESİ

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya özen gösteren Zeynep Tokuş, Erdem Yılmaztürk ile mutlu bir evlilik sürdürüyor. İş insanı eşiyle sakin bir hayat süren ünlü ismin Ali, Alp ve Ayşe adında üç çocuğu bulunuyor.

Şöhreti bırakıp yoga eğitmeni olmuştu! Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı’nda ortaya çıktı-6

MERAK EDİLENLER

Zeynep Tokuş şu an ne iş yapıyor?

Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktıktan sonra profesyonel yoga eğitmenliği yapmaya başlamıştır.

Zeynep Tokuş evli mi, kaç çocuğu var?

Erdem Yılmaztürk ile evli olan Zeynep Tokuş'un Ali, Alp ve Ayşe adında üç çocuğu vardır.

Zeynep Tokuş hangi dizide oynamıştı?

Zeynep Tokuş, 1998 yapımı "Deli Yürek" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşarak Zeynep karakterine hayat vermiştir.

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