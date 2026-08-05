Şöhreti bırakıp yoga eğitmeni olmuştu! Deli Yürek'in yıldızı Zeynep Tokuş Nişantaşı’nda ortaya çıktı

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Zeynep Tokuş şu an ne iş yapıyor?

Zeynep Tokuş oyunculuğu bıraktıktan sonra profesyonel yoga eğitmenliği yapmaya başlamıştır.

Zeynep Tokuş evli mi, kaç çocuğu var?

Erdem Yılmaztürk ile evli olan Zeynep Tokuş'un Ali, Alp ve Ayşe adında üç çocuğu vardır.

Zeynep Tokuş hangi dizide oynamıştı?

Zeynep Tokuş, 1998 yapımı "Deli Yürek" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaşarak Zeynep karakterine hayat vermiştir.