İlik nakli sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı! Cansever son sağlık durumunu açıkladı: "Sürekli serum alıyorum"
İlik naklinin ardından yaşadığı enfeksiyon nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören Cansever, sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sürekli serum ve antibiyotik tedavisi aldığını belirten sanatçı sevenlerinden dua istedi.
Arabesk müziğin usta yorumcularından Cansever, son dönemde yaşadığı ağır sağlık sorunları ve ardından başlayan zorlu tedavi süreciyle sevenlerini endişelendirmişti. Kemoterapi tedavisi gördükten sonra ilik nakli olan ünlü sanatçı, gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Doktor kontrolünde tedavisi devam eden usta isim, sosyal medya hesabı üzerinden son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.
"KONUŞAMIYORUM, YAZAMIYORUM... TANSİYONUM DÜŞÜK, ATEŞİM ÇIKIYOR"
Yaşadığı zorlu süreci ve mevcut durumunu takipçileriyle paylaşan Cansever, henüz tamamen sağlığına kavuşamadığını belirterek mücadelesini şu sözlerle aktardı:
"Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serumlar, antibiyotikler, ilaçlar alıyorum. Sürekli yatıyorum. Tansiyon düşük, sürekli ateşim çıkıyor."
Buna rağmen umudunu kaybetmediğini ifade eden usta sanatçı, bu zorlu günlerin de geride kalacağına inandığını vurgulayarak sevenlerinden dua istedi.
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Cansever'in hastalığı nedir?
Cansever, kemoterapi tedavisinin ardından ilik nakli olmuş ve nakil sonrası gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakıma kaldırılmıştır.
Cansever'in son sağlık durumu nasıl?
Sürekli serum, ilaç ve antibiyotik tedavisi gören sanatçı; konuşmakta ve yazmakta zorlandığını, yüksek ateş ve düşük tansiyon yaşadığını ancak durumunun günden güne iyiye gittiğini belirtmiştir.