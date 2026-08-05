İlik nakli sonrası yoğun bakıma kaldırılmıştı! Cansever son sağlık durumunu açıkladı: "Sürekli serum alıyorum"

Arabesk müziğin usta yorumcularından Cansever, son dönemde yaşadığı ağır sağlık sorunları ve ardından başlayan zorlu tedavi süreciyle sevenlerini endişelendirmişti. Kemoterapi tedavisi gördükten sonra ilik nakli olan ünlü sanatçı, gelişen enfeksiyon nedeniyle yoğun bakım ünitesine kaldırılmıştı. Doktor kontrolünde tedavisi devam eden usta isim, sosyal medya hesabı üzerinden son sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden ve Cansever'in Instagram hesabından alınmıştır.) "KONUŞAMIYORUM, YAZAMIYORUM... TANSİYONUM DÜŞÜK, ATEŞİM ÇIKIYOR" Yaşadığı zorlu süreci ve mevcut durumunu takipçileriyle paylaşan Cansever, henüz tamamen sağlığına kavuşamadığını belirterek mücadelesini şu sözlerle aktardı: "Konuşamıyorum, yazamıyorum. Sürekli serumlar, antibiyotikler, ilaçlar alıyorum. Sürekli yatıyorum. Tansiyon düşük, sürekli ateşim çıkıyor."