Yeşilçam oyuncusu Perihan Savaş'ın acı günü! 19 yıllık dostuna hüzün dolu veda
Usta oyuncu Perihan Savaş, 19 yıldır birlikte olduğu kedisini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadı. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Savaş'ın duygusal paylaşımı, takipçilerini de hüzünlendirdi.
Türk sineması ve tiyatrosunun usta isimlerinden Perihan Savaş, uzun yıllardır hayatını paylaştığı en yakın dostunu kaybetmenin acısını yaşıyor.
19 YIL SÜREN ARKADAŞLIK
Yaklaşık 19 yıldır kendisine arkadaşlık eden kedisinin hayatını kaybettiğini sosyal medya hesabından duyuran Savaş, paylaşımıyla takipçilerini duygulandırdı.
Usta oyuncu, can dostuna şu sözlerle veda etti:
"Canım Mırnav, 19 yıl bana arkadaşlık yaptın. Şimdi melek oldun. Seni hiç unutmayacağım."
MIRNAV'A HÜZÜN DOLU VEDA
Yıllardır bir an olsun yanından ayrılmayan kedisinin kaybıyla büyük üzüntü yaşayan Perihan Savaş'ın bu içten vedası, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda beğeni ve destek mesajı aldı.
NE OLMUŞTU?
Perihan Savaş, daha önce katıldığı bir programda, 1987 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'in ardından yaşadığı büyük acıyı yıllar sonra ilk kez samimi sözlerle anlatmıştı.
"HER GÜN MEZARLIĞIN BAŞINA GİDİP OTURUYORDUM"
Usta oyuncu, eşinin vefatından sonra yaklaşık üç ay boyunca her gün mezarlığa gittiğini belirterek, "Her gün mezarlığın başına gidip oturuyordum. Gece hava kararana kadar oradaydım. Belki orada oturmam, konuşmam ve kavga etmem benim deşarj olmamı sağladı." ifadelerini kullanmıştı.
Çocukları için güçlü olmak zorunda olduğunu söyleyen Savaş, bir süre sonra yeniden çalışmaya başladığını ve yaşadığı zorlu süreci atlatabilmek için profesyonel destek aldığını da açıklamıştı.