Yeşilçam oyuncusu Perihan Savaş'ın acı günü! 19 yıllık dostuna hüzün dolu veda

Perihan Savaş, daha önce katıldığı bir programda, 1987 yılında hayatını kaybeden eşi Yılmaz Zafer'in ardından yaşadığı büyük acıyı yıllar sonra ilk kez samimi sözlerle anlatmıştı.

"HER GÜN MEZARLIĞIN BAŞINA GİDİP OTURUYORDUM"

Usta oyuncu, eşinin vefatından sonra yaklaşık üç ay boyunca her gün mezarlığa gittiğini belirterek, "Her gün mezarlığın başına gidip oturuyordum. Gece hava kararana kadar oradaydım. Belki orada oturmam, konuşmam ve kavga etmem benim deşarj olmamı sağladı." ifadelerini kullanmıştı.

Çocukları için güçlü olmak zorunda olduğunu söyleyen Savaş, bir süre sonra yeniden çalışmaya başladığını ve yaşadığı zorlu süreci atlatabilmek için profesyonel destek aldığını da açıklamıştı.