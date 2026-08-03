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İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus sözlendi: İmparator'un evinin arka bahçesinde sade tören

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme törenine ev sahipliği yaptı. Sade atmosferde gerçekleşen törende Tatlıses, manevi kızını iş insanı Orkan Çömlekçi'ye verirken duygusal anlar yaşandı.

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İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus sözlendi: İmparator'un evinin arka bahçesinde sade tören

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme törenine ev sahipliği yaptı.

İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus'un isteme töreni (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus'un isteme töreni (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

EV BAHÇESİNDE SADE TÖREN

Son dönemde sağlık durumu ve aile içi gelişmelerle gündeme gelen Tatlıses, bu kez mutlu bir gelişmeyle adından söz ettirdi.

Tatlıses'in evinin bahçesinde sade bir tören gerçekleştirildi. Manevi kızı Didem Carus ile Satır'da Dürüm işletmesinin sahiplerinden iş insanı Orkan Çömlekçi sözlendi.

İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus sözlendi: İmparator'un evinin arka bahçesinde sade tören-3

HEYECANI VE SEVİNCİ YÜZÜNE YANSIDI

Aile yakınları ve davetlilerin katıldığı geleneksel kız isteme merasiminde samimi ve duygusal anlar yaşandı. Manevi kızının mutluluğuna ortak olan Tatlıses'in heyecanı ve sevinci yüzüne yansıdı.

İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus sözlendi: İmparator'un evinin arka bahçesinde sade tören-4

BEŞİ BİR YERDE ALTIN TAKI

Tatlıses'in bu anlamlı günde manevi kızı Didem Carus'a beşi bir yerde altın takı hediye ettiği öğrenildi.

İsteme töreninin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek genç çiftin mutluluğunu kutladı. Didem Carus ile Orkan Çömlekçi'nin düğününün eylül ayında yapılmasının planlandığı öğrenildi.

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