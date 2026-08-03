İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus sözlendi: İmparator'un evinin arka bahçesinde sade tören
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Bodrum'daki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme törenine ev sahipliği yaptı. Sade atmosferde gerçekleşen törende Tatlıses, manevi kızını iş insanı Orkan Çömlekçi'ye verirken duygusal anlar yaşandı.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme törenine ev sahipliği yaptı.
EV BAHÇESİNDE SADE TÖREN
Son dönemde sağlık durumu ve aile içi gelişmelerle gündeme gelen Tatlıses, bu kez mutlu bir gelişmeyle adından söz ettirdi.
Tatlıses'in evinin bahçesinde sade bir tören gerçekleştirildi. Manevi kızı Didem Carus ile Satır'da Dürüm işletmesinin sahiplerinden iş insanı Orkan Çömlekçi sözlendi.
HEYECANI VE SEVİNCİ YÜZÜNE YANSIDI
Aile yakınları ve davetlilerin katıldığı geleneksel kız isteme merasiminde samimi ve duygusal anlar yaşandı. Manevi kızının mutluluğuna ortak olan Tatlıses'in heyecanı ve sevinci yüzüne yansıdı.
BEŞİ BİR YERDE ALTIN TAKI
Tatlıses'in bu anlamlı günde manevi kızı Didem Carus'a beşi bir yerde altın takı hediye ettiği öğrenildi.
İsteme töreninin ardından davetliler müzik eşliğinde halay çekerek genç çiftin mutluluğunu kutladı. Didem Carus ile Orkan Çömlekçi'nin düğününün eylül ayında yapılmasının planlandığı öğrenildi.