İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus sözlendi: İmparator'un evinin arka bahçesinde sade tören

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi'ndeki evinde manevi kızı Didem Carus için düzenlenen isteme törenine ev sahipliği yaptı.

İbrahim Tatlıses'in manevi kızı Didem Carus'un isteme töreni (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

EV BAHÇESİNDE SADE TÖREN

Son dönemde sağlık durumu ve aile içi gelişmelerle gündeme gelen Tatlıses, bu kez mutlu bir gelişmeyle adından söz ettirdi.

Tatlıses'in evinin bahçesinde sade bir tören gerçekleştirildi. Manevi kızı Didem Carus ile Satır'da Dürüm işletmesinin sahiplerinden iş insanı Orkan Çömlekçi sözlendi.