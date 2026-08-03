Orhan Gencebay'ın A Haber tutkusu! Nerede olursa olsun cep telefonundan izliyor

Orhan Gencebay a Haber izliyor (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

ÇAYA DAVET ETTİ

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre evde olmadığı için cep telefonundan yayını takip eden Gencebay, Sayan'ı arayıp tebriklerini ileterek çaya davet etti.

Gencebay'ın yanına gidip sanatçıyla tarihi bir sohbet gerçekleştiren Sayan, "Kültürümüz, Osmanlı tarihi ve geçmişimiz başta olmak üzere pek çok konuda konuştuk. Unutulmaz eserlerini dinleyerek büyüdük. Ancak tarih, kültür, sanat birikimi ve Türkiye sevdası da en az şarkıları kadar etkileyici" dedi.