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Orhan Gencebay'ın A Haber tutkusu! Nerede olursa olsun cep telefonundan izliyor

Usta sanatçı Orhan Gencebay, cep telefonundan A Haber yayınını izlerken konuk Savcı Sayan'ı tebrik edip çaya davet etti. İkili bir araya gelerek Osmanlı tarihinden kültür-sanata uzanan derin bir sohbet gerçekleştirdi.

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Orhan Gencebay'ın A Haber tutkusu! Nerede olursa olsun cep telefonundan izliyor

Orhan Gencebay, önceki akşam A Haber'de Savcı Sayan'ın katıldığı 'Aklın Yolu' adlı programı izledi.

Orhan Gencebay a Haber izliyor (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)Orhan Gencebay a Haber izliyor (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

ÇAYA DAVET ETTİ

Günaydın'dan Ömer Karahan'ın haberine göre evde olmadığı için cep telefonundan yayını takip eden Gencebay, Sayan'ı arayıp tebriklerini ileterek çaya davet etti.

Gencebay'ın yanına gidip sanatçıyla tarihi bir sohbet gerçekleştiren Sayan, "Kültürümüz, Osmanlı tarihi ve geçmişimiz başta olmak üzere pek çok konuda konuştuk. Unutulmaz eserlerini dinleyerek büyüdük. Ancak tarih, kültür, sanat birikimi ve Türkiye sevdası da en az şarkıları kadar etkileyici" dedi.

Orhan Gencebay ve Savcı SayanOrhan Gencebay ve Savcı Sayan

BİR ARAYA GELDİLER

Savcı Sayan, program sonrası Orhan Gencebay ile bir araya geldi.

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