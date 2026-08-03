İlker Ayrık'tan üzen haber! Evinde düşerek kaburgasını kırdı: "Üstüne bir de zatürre oldum"

Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.

Plan böyle değildi ama... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim, neyse...

Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu kaburgalarını kırdığını açıklayan Ayrık, tedavi sürecinde zatürreye yakalandığını da söyledi.

"ÜÇ KABURGAMDAN İKİSİ ÇATLAMIŞ BİRİ DE KIRILMIŞ"

İlker Ayrık'ın sosyal medya açıklaması

"GÖSTERİLERİMİZİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK"

Sağlık sorunları nedeniyle programında değişikliğe gitmek zorunda kaldığını belirten Ayrık, "Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz." ifadelerini kullandı.

İlker Ayrık'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve geçmiş olsun mesajı alırken, hayranları ünlü oyuncuya acil şifalar diledi.