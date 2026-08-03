İlker Ayrık'tan üzen haber! Evinde düşerek kaburgasını kırdı: "Üstüne bir de zatürre oldum"
Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, evinde geçirdiği talihsiz kaza sonrası üç kaburgasından ikisinin çatladığını, birinin ise kırıldığını açıkladı. Tedavi sürecinde zatürreye de yakalanan Ayrık, sağlık sorunları nedeniyle Bodrum, İstanbul ve Antalya'daki gösterilerini ertelediğini duyurdu.
Ünlü oyuncu ve sunucu İlker Ayrık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu.
"ÜÇ KABURGAMDAN İKİSİ ÇATLAMIŞ BİRİ DE KIRILMIŞ"
Evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu kaburgalarını kırdığını açıklayan Ayrık, tedavi sürecinde zatürreye yakalandığını da söyledi.
Ünlü sanatçı, sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
Plan böyle değildi ama... 23 Temmuz akşamı ıslak ayakla cilalı parkeye bastım, kaydım, düştüm. Evet, yaptım bunu... Üç kaburgamdan ikisi çatlamış, biri de kırılmış. 'Kendimi toparlar, gösterilere yetişirim' diye düşünürken üstüne bir de zatürre oldum. Meğer kaburga da öyle kolay toparlanmıyormuş. Kendi kendime havaya girmişim, neyse...
"GÖSTERİLERİMİZİ ERTELEMEK ZORUNDA KALDIK"
Sağlık sorunları nedeniyle programında değişikliğe gitmek zorunda kaldığını belirten Ayrık, "Bu sebeple 8 Ağustos Bodrum, 12 Ağustos İstanbul ve 13 Ağustos Antalya gösterilerimizi ertelemek zorunda kaldık. Sizlerden biraz müsaade istiyorum. Anlayışınız ve güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Hepsi geçecek... Buluşup gülüşeceğiz." ifadelerini kullandı.
İlker Ayrık'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve geçmiş olsun mesajı alırken, hayranları ünlü oyuncuya acil şifalar diledi.