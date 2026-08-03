Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin baba oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı: "Bu seninle ilk yolculuğumuz"
'Sihirli Annem' dizisinde canlandırdığı "Kerem" karakteriyle hafızalara kazınan Michele Cedolin, ilk kez baba olmanın sevincini yaşadı. 2022 yılında evlendiği İrem Doğan ile erkek bebeklerini kucaklarına alan ünlü oyuncu, oğluna verdikleri ismi sosyal medya hesabından duyurdu.
2003-2012 yılları arasında ekrana gelen Sihirli Annem dizisinde hayat verdiği "Kerem" karakteriyle tanınan Michele Cedolin, özel hayatındaki gelişmeyle gündeme geldi.
EREK BEBEK MÜJDESİ
Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren Cedolin, 2022 yılında İrem Doğan ile dünyaevine girmişti.
Ünlü oyuncu, şubat ayında yaptığı paylaşımla baba olacağını duyurmuş, bir erkek bebek beklediklerini açıklamıştı.
"ASLAN NİCOLA" ADINI VERDİLER
Müjdeli haber kısa süre sonra geldi. Michele Cedolin ile İrem Doğan çifti, oğullarını kucaklarına aldı.
İlk kez baba olmanın mutluluğunu yaşayan Cedolin, bebeklerine "Aslan Nicola" adını verdiklerini duyurdu.
"SANA İYİ BİR BABA OLMAYI NASİP ETSİN"
Ünlü oyuncu, oğluyla birlikte çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:
Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico'nun maceralarına hazır olun.
Paylaşım, kısa sürede binlerce beğeni alırken, takipçileri ve sevenleri Michele Cedolin ile İrem Doğan çiftine tebrik mesajları yağdırdı.