Sihirli Annem'in Kerem'i Michele Cedolin baba oldu! Oğlunun adını ilk kez açıkladı: "Bu seninle ilk yolculuğumuz"

"SANA İYİ BİR BABA OLMAYI NASİP ETSİN"

Ünlü oyuncu, oğluyla birlikte çekilen ilk fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşarak duygularını şu sözlerle dile getirdi:

Oğlum, bu seninle ilk yolculuğumuz. Şehzadem, prensim, paşam, aslanım... Allah bana, sana iyi bir baba olmayı nasip etsin. Nico ile Mico'nun maceralarına hazır olun.