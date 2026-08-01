Danla Bilic alt dudağının içindeki gizli dövmeyi gösterdi! "Ağzımın içindekini unutmuşum"

"28-30 YAŞINDAN ÖNCE VÜCUDUNUZA KALICI BİR ŞEY YAPTIRMAYIN"

Yaşadığı süreçlerden yola çıkarak takipçilerine tavsiyede bulunan Danla Bilic, dövme ve estetik gibi kalıcı işlemler için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.

Bilic, uyarısını şu sözlerle tamamladı:

"28-30 yaşından önce vücudunuza kalıcı hiçbir şey yaptırmayın. Ne estetik ne de dövme... Sonra benim gibi hepsini tek tek temizletmek için uğraşırsınız."

Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.