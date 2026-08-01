Danla Bilic alt dudağının içindeki gizli dövmeyi gösterdi! "Ağzımın içindekini unutmuşum"
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, yıllar önce alt dudağının içine yaptırdığı "Help" yazılı dövmeyi paylaştı. Dövmesini unuttuğunu söyleyen Bilic'ten gençlere uyarı geldi.
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, dövmeleriyle ilgili dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Vücudundaki dövmeleri sildirme sürecinde olduğunu belirten Bilic, alt dudağının iç kısmında yer alan ve kendisinin bile unuttuğu dövmesini takipçilerine gösterdi.
Dudağının içini kameraya açarak orada yazan "Help" (Yardım) ifadesini paylaşan ünlü isim, geçmişte aldığı bu kararla ilgili konuştu.
"AĞZIMIN İÇİNDEKİ DÖVMEYİ BEN BİLE UNUTMUŞUM!"
Gençlik yıllarında yaptırdığı dövme karşısında şaşkınlığını dile getiren sosyal medya fenomeni, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ağzımın içindeki dövmeyi ben bile unutmuşum. Gerçekten o yaşlarda ne düşünüyordum bilmiyorum."
Geçirdiği ameliyatlar ve dövme sildirme süreçlerinin ardından yaşadığı tecrübeleri aktaran Bilic, genç yaştaki kararların ilerleyen dönemlerde değişebildiğine dikkat çekti.
"28-30 YAŞINDAN ÖNCE VÜCUDUNUZA KALICI BİR ŞEY YAPTIRMAYIN"
Yaşadığı süreçlerden yola çıkarak takipçilerine tavsiyede bulunan Danla Bilic, dövme ve estetik gibi kalıcı işlemler için acele edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Bilic, uyarısını şu sözlerle tamamladı:
"28-30 yaşından önce vücudunuza kalıcı hiçbir şey yaptırmayın. Ne estetik ne de dövme... Sonra benim gibi hepsini tek tek temizletmek için uğraşırsınız."
Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada çok sayıda yorum ve etkileşim aldı.
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Danla Bilic dudağının içine ne dövmesi yaptırmıştı?
Danla Bilic, alt dudağının iç kısmına İngilizce "Yardım" anlamına gelen "Help" yazılı bir dövme yaptırmıştır.
Danla Bilic dövme ve estetik hakkında ne söyledi?
Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, genç yaşta alınan kararların değişebileceğini belirterek takipçilerine 28-30 yaşından önce vücutlarına kalıcı işlem yaptırmamalarını tavsiye etmiştir.